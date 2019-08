Valioso punto del Sanluqueño en su visita al UCAM Murcia (0-0)

El Atlético Sanluqueño arañó un más que valioso punto en su visita a La Condomina, donde el UCAM Murcia se topó con un cuadro verdiblanco aguerrido y al que Isma Gil, bajo palos, salvó en más de una ocasión. El equipo dirigido por Abel Gómez demostró encontrarse en plena fase de rodaje y aunque su adversario pecó exactamente de lo mismo, sí mostró más ambición para conseguir los tres puntos. No obstante, comenzar el curso sumando siempre es una buena noticia.

Comenzó el encuentro con el UCAM Murcia tratando de llevar la iniciativa y acercándose a la portería visitante. El meta estuvo muy atento a los seis minutos para despejar un remate en el segundo palo de Gurdiel. La réplica no se hizo esperar y tres minutos después era David Segura, desde el flanco derecho, el que quiso facilitar el cuero a Geijo, pero su centro no terminó en manos del delantero. Superado el cuarto de hora, una nueva acción ofensiva de los de Abel Gómez terminó con un posible penalti sobre Álex Cruz que el colegiado no entendió como tal.

En el minuto 19 llegó la mejor ocasión del Sanluqueño. La veteranía y experiencia de Geijo, que aprovechó un mal pase de Chavero en la salida del balón, generó una magnífica ocasión para adelantarse en el marcador. El delantero picó el cuero con sutileza y éste se estampó con el travesaño. Sufría el UCAM Murcia, que al borde la media hora sí tuvo el gol en su mano, pero Mayoral, con todo a su favor, mandó el balón por encima del larguero. Hasta el descanso, el choque siguió sin dueño y con algunas aproximaciones, como la que firmó el universitario Gurdiel o los verdiblancos David Segura y Geijo.

Tras el paso por la caseta el Atlético Sanluqueño supo imprimirle al duelo la pausa necesaria para no sufrir los ataques murcianos. Parecía que los visitantes cocinaban a fuego lento la victoria, pero bien es cierto que el equipo de Rubén Albés también fue de menos a más y terminó metiendo mucho miedo en el cuerpo a su rival. En el minuto 64 Isma Gil despejó un lanzamiento lejano de Aketxe en la que sería la primera de las tres ocasiones locales que a punto estuvieron de decantar la balanza: ni Mayoral primero ni nuevamente Aketxe después pudieron superar al cancerbero del Sanluqueño.

Pasaban los minutos y el marcador seguía sin moverse. Movieron los banquillos ambos técnicos y Gómez apostó por dar entrada a Dani del Moral, Darío Guti y ya en las postrimerías a Güiza. Sin embargo, no llegó el ansiado gol aunque sí ocasiones locales: Álex Cruz despejó un centro de Mayoral, estrellándose el balón en el palo. La misma suerte corrió un testarazo de Aketxe en el minuto 87 tras un centro de Gurdiel. Nuevamente la madera evitó males mayores. Isma Gil, al final, salvó un punto ante otro remate local, esta vez de Hugo Álvarez. Al final, reparto de puntos en La Condomina.