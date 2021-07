David Velázquez y Antonio Quintero regresan al Jerez Industrial

El Jerez Industrial sigue apuntalando el equipo con el que Javi Rivas va a contar esta próxima temporada en el debut de la entidad en la División de Honor. Si hace un par de días, el club comunicaba las renovaciones de Rubén Zarzuela y David Fernández, ahora toca el turno de anunciar dos nuevos fichajes, aunque de sobras conocidos por la afición blanquiazul, ya que se trata de dos jugadores que ya han militado en las filas del equipo de la copa y la venencia.

En efecto, el Jerez Industrial se ha hecho de nuevo con los servicios de David Velázquez y Antonio Quintero. El lateral derecho vuelve a las filas industrialistas después de una temporada en el Puerto Real en División de Honor. Las cosas no fueron bien en el conjunto puertorrealeño, que acabó descendiendo a Primera Andaluza y que estuvo envuelto toda la temporada en innumerables problemas de índole económica. Pese a todo, Velázquez fue un fijo en el cuadro verdiblanco.

El defensa militó en el Jerez Industrial hace dos campañas, en la que el conjunto jerezano acabó segundo en la liga regular precisamente por detrás del Puerto Real justo antes del parón por la pandemia del COVID-19. En la fase de ascenso, los industrialistas caían en la semifinal con el Balón de Cádiz y era el Puerto Real el que daba el salto de categoría al ganar a los balonistas en la final, lo que propició que Velázquez firmase hace ahora un año por los puertorrealeños.

Para Velázquez, volver al Jerez Industrial "supone una inmensa alegría. Vengo con mucha ilusión. La temporada pasada fue bastante dura por circunstancias y pensé incluso en dejar el fútbol, pero la llamada tanto de la directiva como del míster me devolvieron esa ilusión que necesitaba".

El lateral confiesa que "de esta temporada lo único que espero es disfrutar y hacer disfrutar a todo el industrialismo. Tengo muchas ganas de volver a pisar La Juventud con público y pienso que con trabajo e ilusión se pueden conseguir muchas cosas, aunque este año la categoría va a ser bastante dura y habrá mucha competitividad".

Velázquez ya ha podido tener una primera charla con el técnico. "No he trabajado antes con Javi Rivas, pero todos con los que he hablado me dicen cosas buenas. Lo poco que he podido hablar con él, me parece una persona bastante clara, que no se casa con nadie y que lo único que pide es compromiso. De mi parte lo va a tener".

Por último, el futbolista ha querido agradecer "tanto a la directiva como al míster lo fácil que ha sido llegar a un acuerdo. Tampoco me quiero olvidar de la afición, que sé que me tiene mucho cariño al igual que yo a ellos. Y tampoco de Pedro Garrido. Siento que le debo algo, porque no pude asistir a ninguno de los homenajes por circunstancias personales y me dio mucho palo. Se lo devolveré este año".

Quintero, central y lateral

También vuelve al Jerez Industrial Antonio Quintero. El jerezano puede actuar tanto en el lateral izquierdo como en el centro de la defensa. Será la tercera etapa del canterano en las filas blanquiazules. Militó en el primer equipo cuatro temporadas, de la 14/15 a la 17/18 y posteriormente se marchó al Atlético Antoniano, con el que logró el ascenso a Tercera en la 18/19. Un año después regresó al Jerez Industrial y la pasada campaña la comenzó en el Arcos en Tercera para pasar posteriormente por El Torno y acabar en la Roteña.

Tras su fichaje por el Jerez Industrial, Quintero apunta que "dónde mejor estar que en casa. Mi corazón siempre ha estado con el Jerez Industrial y espero vestir esta camiseta muchos años más. Gracias a la directiva por confiar en mí de nuevo, lo voy a dar todo por el escudo. Lo daremos todo por Pedro Garrido y ojalá le podamos ofrecer otro ascenso".