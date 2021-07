Zarzuela y David Fernández también continúan en el Jerez Industrial

La plantilla del Jerez Industrial cuenta con dos jugadores más para el próximo curso. El guardameta Rubén Zarzuela ha aceptado la oferta para renovar y también lo ha hecho el defensa David Fernández. De este modo, se unen a Mateos, Joselito Zambrano y Víctor.

Zarzuela fue uno de los últimos futbolistas en unirse al plantel blanquiazul el pasado verano, pero se convirtió en indiscutible tanto para Juanjo Durán primero como para Javi Rivas después y cuajó un excelente curso, con actuaciones decisivas tanto en la liga como en la fase de ascenso.

El portero olvereño se ha mostrado "orgulloso con mi renovación. El Jerez Industrial ha significado un punto de inflexión en mi carrera deportiva. Conté desde el principio con el apoyo de los técnicos, mis compañeros, la directiva y la afición. Lo he tenido todo aquí, los porteros siempre lo pasamos peor y es para estar satisfecho en todos los aspectos".

Además, puntualiza: "Se me ha presentado la oportunidad y no lo he dudado. El curso pasado superamos lo de Pedro, que fue un golpe muy duro, y eso unió. Me apetece seguir después de lograr el ascenso. Sé lo que significa la palabra industrialismo y he podido conocer los valores de este club. La entidad no está en la categoría que merece y a ver si entre todos lo logramos. Insisto, me siento feliz y quiero dar las gracias al club por confiar en mí, a mi familia y amigos y no quiero olvidar de dónde vengo, de Olvera".

El lateral, "encantado"

Por su parte, el defensa zurdo, que cumplirá su tercer curso en el club, fue de menos a más. Pasó de tener poco protagonismo con Juan Durán a titular con Javi Rivas y ya tiene "ganas de empezar, la temporada se presenta bastante bonita, aunque también va a ser complicada porque hay muchos equipos históricos. Con trabajo y esfuerzo seguro que nos va bien. A Pedro le hacía mucha ilusión el ascenso y ahora seguro que desde arriba lo está disfrutando y nos ayuda a sacar adelante la temporada".

El portuense echa la vista atrás y recuerda que "estoy encantado con la renovación y con la oportunidad que me brinda el club de seguir en el proyecto. La temporada fue dura y es una recompensa. Todos los momentos complicados nos unieron, nos hicieron fuertes y nos permitieron seguir adelante".