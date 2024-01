El Xerez CD recupera el liderato y el Xerez DFC sale del play-off

Con el triunfo de este domingo en el Ciudad de Ayamonte en el partido aplazado del 6 de diciembre, el Xerez CD se ha aupado a la primera posición de la clasificación del Grupo X de Tercera RFEF igualando los 34 puntos del Ciudad de Lucena, pero superando a los cordobeses por mejor diferencia general de goles.

En efecto, a falta de una jornada para cerrar la primera vuelta del campeonato, el Deportivo vuelve a ser el líder del grupo y está en condiciones de acabar como campeón de invierno, aunque para ello y para no depender de lo que haga el equipo de Rafa Carrillo, deberá derrotar al Atlético Espeleño el próximo fin de semana.

Jerezanos y lucentinos han calcado sus números después de las 16 primeras jornadas. Ambas escuadras han logrado 10 triunfos, 4 empates y 2 derrotas, para sumar un total de 34 puntos. Los de José Carlos Checa perdieron de manera consecutiva contra Bollullos y Xerez DFC en las jornadas 10 y 11, mientras que el Ciudad de Lucena cayó en la octava fecha La Palma y posteriormente en su estadio contra el Córdoba B el pasado día 6 de diciembre.

XCD y Ciudad de Lucena también están igualados en goles en contra. Los azulinos no encajaron en las primeras nueve jornadas y con el tanto que ha recibido Santos en Ayamonte la cifra de dianas sufridas se eleva a 11, los mismos que lleva en contra el equipo de Rafa Carrillo. Los xercistas han dejado su portería a cero en diez ocasiones por las ocho del Ciudad, aunque en esta faceta el equipo que menos goles sufre es el Xerez DFC, con 10.

Entonces, ¿por qué es el Xerez CD el nuevo líder del Grupo X? La respuesta está en los goles a favor. El Deportivo es el equipo más goleador del grupo con un total de 27 tantos en 16 jornadas, superando en esta faceta a Utrera y La Palma (26) y al Córdoba B (25). El Lucena, por su parte, sólo ha anotado 22 tantos, por lo que la diferencia es favorable para el Deportivo en cinco tantos.

Zarpazo del Utrera en Puente Genil

Este domingo también se recuperaba el otro partido aplazado de la 14ª jornada, el Puente Genil-Utrera. El partido ha acabado con victoria sevillana por 2-3 y este resultado desbanca de la quinta posición y del play-off de ascenso al Xerez DFC, que ahora es sexto. El conjunto de Miguel Ángel Montoya asciende a la cuarta plaza empatado a puntos con el Bollullos, que ahora cierra los puestos que dan derecho a jugar por el ascenso de categoría.

Joaquín Delgado, con un doblete, y Vicente coloraron el 0-3 en el Manuel Polinario, un resultado que dejaba el partido casi visto para sentencia. Sin embargo, el Puente Genil no se rindió y Sergio Gichard recortaba distancias a 12 minutos del final. Alan hacía el 2-3 y llevaba la emoción al tramo final, pero el resultado no se movió más y el Utrera se llevaba tres puntos muy importantes para su objetivo, mientras que el Puente Genil sufre la primera derrota de la temporada en el Polinario y ya sólo hay dos equipos que no han perdido aún en casa: Ceuta B y Xerez DFC.