"Me siento muy querido por el vestuario, hay un vínculo muy bueno"

David Sánchez y el Xerez DFC encaran la segunda parte de la temporada con las pilas cargadas y dentro del objetivo de pelear por el ascenso después de un primer tramo de competición en el que los resultados no llegaban y las críticas arreciaban, más hacia el lado de la directiva, pero de las que no fueron ajenos cuerpo técnico y jugadores. El equipo enderezó el rumbo y a falta de una jornada para acabar la primera vuelta, ha recuperado terreno y lleva siete jornadas invicto, curiosamente coincidiendo en el tiempo con la salida de la entidad del director deportivo Edu Espada.

-¿Cómo ha vuelto el equipo tras las vacaciones?

-Muy bien, la semana ha sido dura porque la hemos usado para realizar una minipretemporada y la hemos acabado con este partido amistoso en el que he comprobado que no hemos perdido ese nivel de competitividad y esa chispa con la que nos fuimos a las vacaciones de Navidad. Estoy muy contento porque además han debutado jugadores como Domi y Jaime ha sido titular. Aunque entrenen con nosotros donde hay que verlos es en los partidos. Aparte, hemos trabajado otras facetas de partido, en otras direcciones porque seguramente en otro momento de la temporada tengamos que optar por otro juego y planteamiento y casi sin entrenarlo me ha gustado. El escenario también era bonito, hace 23 años jugué aquí de juvenil una Copa del Rey con el Barça y contra el Atlético de Madrid y es una maravilla, campo grandísimo, césped impecable y la sensación de que eso lleno tiene que ser impresionante.

-A la primera vuelta le queda un partido. El equipo ha ido de menos a más. ¿Con qué se queda?

-Los resultados dan confianza, pero el equipo hasta cuando perdíamos se merecía mucho más. No teníamos fortuna pero recuerdo ocasiones en todos los partidos en los que luego se ponía por delante el rival. Se han hecho buenos partidos fuera de casa, intentamos cambiar que el equipo no se fuese del partido cuando recibía un gol, eso nos pasaba factura por el estrés o las ansias. Hemos seguido trabajando, en la línea que queríamos, yo no he cambiado ni mi forma de ser ni mi forma de entrenar, hemos intentado dar estabilidad y continuidad y gracias a Dios los frutos están viniendo, pero queda mucho.

Salida Edu Espada y buena racha "Hay personas que en momentos malos ven lo peor y en los buenos se viene arriba y yo en ese sentido me considero una persona equilibrada, he intentado mantener a todos juntos. Ya dije que le estaba agradecido porque por él estoy en el Xerez DFC. ¿Casualidad? No lo sé"

-¿La victoria ante el Xerez CD fue un punto de inflexión?

-El día del Córdoba la semana anterior ya vimos otro Xerez con más mordiente, más competitivo, más agresivo en los duelos en el campo. El Córdoba nos empata con un tiro lejano que desvía Ángel y contra el Xerez era un derbi, dos equipos de la ciudad, mucha tensión y ganas de ganar y creo que fuimos merecedores de los tres puntos y nos sirvió para seguir creciendo.

-El otro aspecto a destacar es la seguridad defensiva que ha ganado el equipo. Cuatro partidos seguidos sin encajar y el menos goleado del Grupo X.

-Sí, llevamos cuatro partidos con la portería a cero y las derrotas han sido por la mínima. En ese aspecto estamos trabajando bien y ofensivamente creo que el equipo genera mucho. Vemos los demás partidos de la categoría y nosotros generamos muchas ocasiones y ahora están entrenando. El otro día con el Utrera nos fuimos a casa pensando cómo nos hemos podido ir sólo con un punto. Esto es fútbol y a veces ocurre.

Gran fútbol "Yo sé que mi equipo juega bien, que es protagonista y cuando veo a mi equipo da gusto verlo, es ofensivo, crea, tiene ocasiones... Me siento muy identificado con la idea que tengo de fútbol"

-El equipo lleva siete partidos sin perder coincidiendo con la salida de Edu Espada de la entidad. ¿Casualidad?

-No lo sé. Yo he intentado mantener todo lo posible al grupo junto. Yo entiendo que hay personas que en momentos malos ven lo peor y en los buenos se viene arriba y yo en ese sentido me considero una persona equilibrada porque lo he vivido, he intentado mantener a todos juntos, unos lo han llevado peor y otros mejor. Imagino que será casualidad. Ya dije que le estaba agradecido porque por él estoy en el Xerez DFC y es una pena que haya salido, me sabe mal, pero son circunstancias del fútbol, he intentado llevar al grupo lo mejor posible, todos a una y luego cada uno tiene su forma de ser y su forma de trabajar, pero en el vestuario mando yo y en ese aspecto creo que el tiempo me está dando la razón porque estamos obteniendo resultados.

-¿Se crece más desde la positividad?

-Cuando perdíamos la gente se ponía muy nerviosa, yo también me he enfadado, pero el cabreo me lo he llevado a mi casa, en el coche pensando, pero cuando he llegado al vestuario y he intentado ser optimista y también sincero diciendo las cosas a la cara, soy muy exigente, pero sin pasar la línea del respeto ni la pasaré y gracias a esa línea de apretarles creo que hemos creado un vínculo muy cercano aunque habrá jugadores que no estén contentos conmigo porque jueguen menos. Me siento querido por el vestuario, hay un vínculo muy bueno y creo que es una de las razones por las que hemos salido de la mala racha.

-¿Cree que su equipo es el que mejor fútbol hace del grupo?

-De los mejores, respeto mucho a todos los equipos y a todos los entrenadores. Yo sé que mi equipo juega bien, que es protagonista y cuando veo a mi equipo da gusto verlo, es ofensivo, crea, tiene ocasiones, en ese aspecto estoy contento y me siento muy representado con mi idea de fútbol.

Balance personal "Trabajo para lograr también mis objetivos de ir creciendo en este mundo, pero me siento feliz en el club, estoy agradecido de poder entrenar a un club de tanta magnitud y espero devolver esa confianza logrando el objetivo, que va a ser muy difícil"

-¿Hay tiempo para pensar en el ascenso directo?

-Se han alejado unos puntos, luego han tenido su racha, pero es difícil. En Lucena perdimos 1-0 sin merecerlo, haciendo una parte muy buena, y luego al Xerez le ganamos 1-2, pero la verdad es que la distancia es amplia y va a ser difícil. Nosotros vamos a trabajar. No miro mucho la clasificación, lo menos posible.

-Pozoblanco y Xerez DFC, los dos equipos más en forma de la categoría. Para empezar el año, sin duda el partido de la jornada.

-Partido muy difícil, en un campo que no sé cómo estará ahora pero la última vez estaba embarrado, un equipo con un delantero (Abraham) que lleva 10 goles. Somos los dos mejores equipos en las últimas siete jornadas y ellos vienen de ganar 0-2 en Bollullos. Si cometemos errores será muy difícil ganar, pero si estamos a nuestro nivel seguro que vamos a competir.

-Van a llegar fichajes, pero ¿eso implica la salida de otros jugadores?

-Lo estamos mirando porque hay que equilibrar lo económico y si vemos que hay algún jugador que creo que no está dando su nivel óptimo de rendimiento le comunicaremos que habría que buscar una solución para él porque va a disfrutar de pocos minutos.

-Lleva algo más de seis meses en Jerez. ¿Qué balance hace en lo personal?

-Estoy muy contento, soy superfeliz, es una experiencia única. He pasado días y semanas muy malas al principio, pero me siento querido, he notado cariño y respeto. Yo me siento como un entrenador de Primera División, trabajo para lograr también mis objetivos de ir creciendo en este mundo que es tan complicado, pero me siento feliz en el club, siento muy cercana a la directiva, confían mucho en mí, me dan la fuerza necesaria; en el vestuario me siento superquerido, contento con el cuerpo técnico y de la afición también siento ese cariño. Estoy agradecido de poder entrenar a un club de tanta magnitud porque habrá miles de entrenadores que quisieran estar en mi lugar y yo tuve la suerte de ser el elegido. Espero devolver esa confianza logrando el objetivo, que va a ser muy difícil, pero vamos a trabajar e ir a por ello