El exportero del Xerez DFC Álex Quesada, 'tirado' a 600 kilómetros de casa

Un club de Segunda RFEF se la ha jugado a Álex Quesada, jugador que la pasada temporada militó en el Xerez DFC. Eso es al menos lo que el portero madrileño ha asegurado en un 'post' que ha compartido en su cuenta de instagram, donde denuncia que tras alcanzar un acuerdo con un club de la cuarta categoría del fútbol español -al que no cita-, desplazarse con su mujer y su hija a más de 600 kilómetros y realizar la mudanza, este club ha firmado a otro guardameta.

El jugador se ha atrevido a denunciar el caso, su agencia de representación -Protiosport- también y ha puesto el caso en manos de la AFE. "Soy futbolista, vivo de esto y sueño cada día con llegar más arriba. Después de días negociando con un club de la @rfef de la categoría de Segunda RFEF, llegó a un acuerdo con ellos, con mi mujer y mi niña me hacen recorrer más de 600 kilómetros, hacer toda la mudanza y veo que firman otro portero", afirma Quesada.

Seguidamente, señala que desde el club le tranquilizan porque le explican que se quedan los dos porteros, él y el otro que han firmado, y relata: "Me dicen que tranquilo, que somos los dos, que el abogado me manda el contrato, pero que está por escrito su palabra, que está todo cerrado. Hoy, ese club me dice que no tienen palabra y que no hay nada firmado".

Indignado, termina: "Señores del fútbol, ¿esto es lo que queremos? Tengo claro que voy a denunciar y toda España debe saber la verdad y el daño que hacen a la gente y las familias ¡No voy a callarme! Gracias @afefutbol por apoyarme y gracias @rfef por mostrar todo el interés y estar ahí! Por el bien del fútbol, saldrá la verdad!".