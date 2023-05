El Xerez DFC anuncia los nombres de los seis primeros jugadores que no siguen

Quesada, Álex Rasines, Erik Aguado, Menéndez, Manu Baeza y Carri no cuentan para el Xerez DFC de cara el próximo curso 23/24, una temporada en la que el equipo competirá en Tercera RFEF con el único reto de ascender a Segunda RFEF. Todos cumplían contrato y ninguno va a renovar.

Quesada llegó a la entidad el pasado verano avalado por su buena temporada en Las Rozas CF, equipo del Grupo VII de la Tercera RFEF, y se marcha 32 partidos disputados y 2.825 minutos acumulados, que le han convertido en el azulino que más ha jugado. Con reflejos y muy seguro en la portería, salvó los muebles en bastantes ocasiones, pero también tuvo fallos importantes a la hora de jugar con los pies que costaron caro al equipo y que desesperaron a la grada.

La salida de Álex Rasines estaba cantada, aunque llama especialmente la atención su situación. El lateral derecho procedente del Laredo fue el azulinos que más minutos tuvo en la primera vuelta. Dejó de jugar veinte en el primer partido de competición frente al Mancha Real y en la segunda dejó de contar y sólo acumuló 406 minutos en el verde. En total, ha tomado parte 23 encuentros y disputado 1.916 minutos. Ante el Juventud Torremolinos, Romerito le sacó en la segunda mitad.

Erik Aguado también fue otro de los refuerzos del verano. El atacante mexicano destacó en el Coria en Segunda RFEF, ha tenido problemas con las lesiones y fue titular en 16 partidos, aunque jugó 29 partidos, con 1.644 minutos jugados y cuatro goles.

Menéndez es uno de los futbolistas que llegaron en el mercado de invierno y su aportación al equipo no ha llamado excesivamente la atención, aunque ha tomado parte en el lateral izquierdo en 16 partidos y ha estado en el verde 722 minutos.

El mediapunta Manu Baeza es otro de los xerecistas que no va a renovar después de tres temporadas en el club, por lo que fue uno de los artífices del ascenso a Segunda RFEF. Esta temporada no ha sido la suya y no ha tenido tanto protagonismo como en las anteriores. Aún así, el de Gelves jugó 23 encuentros, 1.143 minutos y anotó dos goles.

Y por, último, otro de los jugadores que no cuenta es Carri, de los mejores en el segundo tramo de la competición. El chiclanero fue de menos a más y ha cerrado el curso en un buen momento, con 34 choques disputados, 2.335 minutos jugados y cuatro dianas.

No son las únicas salidas, habrá bastantes más. El club pretende quedarse con pocos futbolistas del pasado curso y renovar casi al completo el plantel.