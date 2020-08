Adiós Prefortia, hola Juan Díaz

El anuncio de que Prefortia no continuará como patrocinador del Xerez DFC y la entrada de uno de sus accionistas, Juan Díaz, en el Xerez CD ha generado polémica en las redes sociales y cierta controversia entre los dos clubes xerecistas.

Ayer, Rafael Coca, presidente del Xerez DFC, dijo en la presentación de la campaña de socios al ser preguntado por el adiós de Prefortia que "me ciño a las declaraciones que Juan Díaz ha hecho. Sí es verdad que sabíamos que no iba a continuar con nosotros, él un mes o dos meses antes nos anunció que no iba a continuar con nosotros. Lo que no sabíamos es que iba a continuar con la Sociedad Anónima Deportiva, eso no nos lo dijo en ningún caso, solamente nos manifestó que no iba a continuar colaborando con nosotros como patrocinador nuestro con el tema de Prefortia, porque él habló de Prefortia; él no habló como Juan Díaz, él habló como dueño de Prefortia o como socio de Prefortia. Las declaraciones que ha hecho me parecen muy bien, él sabrá lo que ha manifestado. No quiero entrar en el tema ni hacer una valoración de ellas porque creo que no motivo. Lo que ha sucedido, ha sucedido”.

Eso sí, Rafael Coca lamentó que asuntos confidenciales saliesen a la luz pública: "Sí que lo que no me ha gustado es que ha habido temas confidenciales que él, como Juan Díaz, no debía haberlos plasmado a público, pero si lo ha hecho, él sabrá por qué lo ha hecho, pero yo entiendo que en unas negociaciones, en una empresa, en fin... Si unas cosas son confidenciales no deben salir a la luz pública porque para mí no es ético. Por lo demás, él ha tomado esa postura, esa decisión como Juan Díaz, no como Prefortia, y se ha ido a la Sociedad Anónima Deportiva, pues muy bien. Aquí nadie le va a cortar los vuelos a nadie, en absoluto".

El presidente del Xerez DFC se refiere a unas afirmaciones de Juan Díaz en un grupo de Facebook en las que detallaba que la empresa de la que él es accionista no seguirá como patrocinador principal del Xerez DFC "porque se ha decidido en junta de accionistas no patrocinar a equipo de fútbol alguno" y aclaraba que "Academia Prefortia no tiene nada que ver" con su vinculación al Xerez CD ya que se trata de "una sociedad de varios socios, cada uno con sus porcentajes y que comunicó al Xerez DFC antes del 'play-off' que no continuaba para la siguiente temporada, mucho antes de existir estos contactos con el Xerez CD de uno de sus accionistas, que soy yo”.

En cuanto a su relación con el Xerez CD, Juan Díaz sostiene que "no pretendo controlar nada sino porque, sentado con papeles por delante, se me muestra que el Xerez CD, mi equipo de toda la vida -16 años como socio- no está muerto y ante esa situación se me ofrece compartir la gestión del club junto con otros miembros a cambio de nada, puesto que Academia Prefortia no va a patrocinar este año a ningún club de fútbol ya que sus socios así lo ven conveniente en junta de accionistas".

Díaz añade que otra de las causas por las que llega al Deportivo es al entender que "ambos clubes pueden estar mucho mejor dirigidos, lo cual llevo exponiendo a la directiva del Xerez DFC desde hace meses, aportando ideas de mejoras para el club, nuevas fuentes de ingreso, haciendo caso omiso a muchas de esas propuestas, ya que evidentemente yo no era nadie".