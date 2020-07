Mika se despide del Xerez DFC agradecido

Los jugadores del Xerez DFC que no tienen contrato en vigor y que no entran en los planes del club comienzan a despedirse. El primero ha sido Mika, delantero que llegó antes de que se cerrara el mercado de fichajes, se ha despedido del club con palabras de agradecimiento para todos y el club le agradece su profesionalidad.

Mika ha escrito en sus redes sociales: "Llegó el momento de decir adiós al xerecismo. Han sido siete meses muy intensos y una pena toda la situación vida con una pandemia de por medio que no me ha dejado disfrutar al cien por cien del Xerez y de Jerez. Para mis compañeros y cuerpo técnico sólo puedo tener palabras de agradecimiento, ya que han hecho que me sienta como en casa desde el primer día y me han hecho disfrutar en el día a día como nunca".

Además prosigue: "¿Qué decir de esa pedazo de afición? Es de otra categoría. Como ya dije son ejemplo en todos los sentidos, en lo futbolístico siempre a nuestro lado con esos desplazamientos que nos hacían sentir como en casa, o como bien demostrásteis el día de la despedida para el 'play-off' dando ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas. Muchas gracias por todo y toda la suerte del mundo en este pedazo de proyecto".