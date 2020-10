El Xerez DFC se mide al Rota más 'xerecista'

El domingo (19:00) se miden en Chapín Xerez DFC y Rota en el primer partido de Liga de la temporada 20/21 y los azulinos se van a encontrar con un cuadro verderón muy 'xerecista'. Hasta siete jugadores que han pasado en las últimas campañas por la entidad azulina están ahora a las órdenes del jerezano Paco Peña.

David Orihuela, Caballero, Manu Heredia, Alberto Heredia, Jorge Herrero, Joaqui y Casares llegarán el domingo a la que ha sido su casa vestidos de verderores. Los dos últimos, el central y el delantero, se tuvieron que marchar el pasado verano, cuando el club optó por prescindir de sus servicios después de no lograr el ascenso a Segunda B en el 'play-off exprés'.

La marcha del delantero jerezano fue inesperada, aún no hay acuerdo económico con él y se verá las caras con el club el próximo día 22 de octubre en el Juzgado en un acto de conciliación. "No han querido llegar a un acuerdo, me ofrecen una ridiculez, no merezco el trato que me están dando en ese sentido", asegura un Casares aún dolido en declaraciones a la Cadena Ser.

Casares, crítico

El atacante ha recuperado la sonrisa en Rota porque "me han recibido muy bien, me he adaptado muy pronto gracias a los compañeros" y admite que el partido en Chapín será "extraño, no imaginaba que me iba a enfrentar al Xerez DFC pero las circunstancias se han dado así, pelearé por el Rota. No vamos a regalarles el partido, iremos a intentar sumar los tres puntos".

Aún no entiende su salida y no duda al afirmar que "todo fue una sorpresa y las formas no fueron las correctas, me lo comunicaron a finales de agosto, cuanto ya las plantillas estaban hechas. Me podía haber buscado la vida antes. Me dejaron un poco tirado, querían que lo dejara y me encuentro bien para seguir. Hay muchas personas dentro del club que no se han portado bien conmigo, aunque prefiero no dar nombres".

De cara al próximo curso, considera al Xerez DFC como uno de los aspirantes a pelear por todo, ya que "las exigencias son las que son las que son, desde el primer momento le van a exigir mucho, como todos los años anteriores, y da igual el entrenador, aunque Jose es jerezano, conoce el club y tira de cantera".

Dani Hedrera, segundo

Paco Peña, además, cuenta desde hace unos días con un nuevo integrante en su cuerpo técnico. Dani Hedrera, jugador jerezano que colgó las botas al finalizar la pasada temporada precisamente en el Rota, se ha convertido en su nuevo segundo entrenador.

El jerezano siempre ha estado acompañado por Carlos Sánchez, pero ahora el joven técnico jerezano cumple su segunda temporada como integrante del organigrama del Valladolid de Primera División y no podía compatibilizar las funciones.