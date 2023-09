El Xerez Futsal busca la tercera victoria de la temporada ante un Coineña en horas bajas

El Xerez Futsal Grow Up Capital se mide este domingo a partir de las 12:00 horas al Coineña en el partido correspondiente a la tercera jornada de liga en el Grupo 5 de la Segunda División B del fútbol sala nacional. Los jerezanos regresan al Ruiz-Mateos después de sumar una importante victoria en casa del Jaén B y se mantienen entre los equipos que han ganado sus dos primeros partidos del campeonato.

Enfrente llega una Coineña que es todo lo contrario al buen inicio de los de Isco Torres. Los malagueños han perdido sus dos partidos y afrontan el encuentro en el Poli tras caer en su cancha 3-10 ante el Pozo B, un resultado que ha dejado tocados a los de Manolo Gutiérrez.

El conjunto jerezano quiere sumar de nuevo de tres y la ocasión se presenta propicia ante un adversario que no atraviesa su mejor estado anímico, aunque el técnico azulino, Isco Torres, no quiere ningún tipo de relajación y así se lo ha hecho saber a su plantilla. "En principio, nos darán por favoritos, hemos empezado bien, dos partidos ganados y ellos no han puntuado aún, pero es el típico encuentro en el que el entrenador remarca a sus jugadores que hay que tener precaución porque todavía es pronto y seguramente nos vamos a encontrar a un rival que viene dolido, sobre todo porque en su último partido en casa la derrota fue muy abultada".

Del rival, Isco apunta que "es un equipo nuevo y que está por hacer, con jugadores que llegan de otras categorías, jóvenes y otros que incluso vienen del fútbol; para nosotros es una incógnita. Prepararemos el partido en base a lo que hemos visto de ellos en las dos primeras jornadas y salir con motivación para que las cosas salgan como hasta ahora, tenemos que salir muy concentrados, no queremos sorpresas y hay que dar la talla porque jugamos ante nuestra afición". Ayoub y Marcos, ambos por lesión, se pierden el encuentro en las filas xerecistas.

Por su parte, Manolo Gutiérrez, técnico del Coineña, apunta que "viajamos a una pista muy difícil para enfrentarnos a un rival que tiene una gran plantilla, hecha para intentar ascender a Segunda División, y con un gran entrenador. La semana pasada ganaron a domicilio y nosotros tuvimos un resultado muy desagradable y me frustró mucho, pero hay que resurgir de las cenizas y seguir trabajando, los equipos a los que nos estamos enfrentando no es nuestra liga".

El objetivo de los malagueños es "mejorar en defensa, porque recibimos muchos goles. En ataque llevamos 3 y 3, que no está mal, pero no es suficiente porque atrás cometemos muchos errores, hay que levantar al equipo y animarlo porque sabemos que es una competición muy difícil, con jugadores de mucha calidad técnico-táctica. Vamos a Jerez a intentar competir como hacemos en las primeras partes, en las segundas no sé que nos está pasando".