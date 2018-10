Nene Montero seguirá en la grada

El Xerez CD sigue sin cerrar el finiquito de Juan Pedro Ramos, exentrenador del Deportivo destituido a principios de la pasada semana tras la derrota en La Juventud frente al Cádiz B. El Pirata sigue a la espera de recibir una propuesta económica y llegar a un acuerdo para rescindir su contrato, condición indispensable para que el club pueda tramitar la licencia de Nene Montero y el entrenador malagueño pueda sentarse oficialmente en el banquillo azulino en los partidos.

Pero no es que no haya acuerdo en las cantidades o forma de pago, es que ni siquiera el club se había puesto en contacto con Juan Pedro a última hora de la tarde de ayer para arreglar el finiquito. De este modo, y estando hoy a viernes, Nene Montero tendrá que seguir en la grada una jornada más -la tercera- y no podrá estar en el banquillo del José Juan Romero el domingo en el partido contra el Gerena. En idéntica situación se encuentra Julio Pineda, segundo de Juan Pedro.

Así, todo hace indicar que el Deportivo aplazará a la próxima semana el finiquito del Pirata; mientras, el club sigue gestionando la llegada de los refuerzos pedidos por Nene Montero: un portero, un delantero y un jugador de banda, además de un segundo entrenador que complete el cuerpo técnico tras la llegada de José María Azores, nuevo preparador físico de la plantilla.

En el aspecto deportivo, el centrocampista Carlos Sanjuán es la principal duda para la visita al Gerena del próximo domingo pero todo hace indicar que no se recuperará a tiempo para formar parte de la expedición. La plantilla sigue entrenando en La Granja, donde hoy tendrá una nueva sesión de entrenamiento.