El Xerez Toyota Nimauto quiere hacer historia ante el Córdoba Patrimonio B

Cita con la historia este sábado (18:00) en el Ruiz-Mateos. El Xerez Toyota Nimauto obtendrá un billete para disputar la Copa del Rey por segunda vez si se impone al Córdoba Patrimonio de la Humanidad B en una cita que debe sacar adelante tanto por peso específico como en base a su excelente trayectoria. Los azulinos, líderes del Grupo 5 de Segunda División B con 58 puntos -los mismos que Zambú Pinatar, pero con mejor diferencia de goles-, han ganado todos sus encuentros como locales y sólo han dejado escapar dos puntos de los últimos 48 que han puesto en juego.

Los cinco primeros de cada uno de los grupos de Segunda B se clasifican para la Copa del Rey y los xerecistas tendrán puntos suficientes para asegurarse su plaza, ya que los filiales no disputan esta competición y ElPozo de Murcia B es sexto.

Pero el reto del Xerez Toyota no es sólo la Copa del Rey, los de Isco Torres quieren marcharse al parón de Semana Santa con una victoria más en el bolsillo, que le permita conservar el liderato y asegurarse un play-off que ya tienen casi atado. El filial es décimo en la tabla con 30 puntos.

Isco, cauto

Isco Torres, técnico de los xerecistas, considera el partido "importante por diferentes motivos, el principal mantener la línea que nos ha llevado a lo más alto, queremos mantener la misma dinámica tanto a nivel de juego como de actitud por parte del equipo. Toca salir con hambre. Luego, a nivel deportivo, queremos sumar tres puntos puntos que nos permitan clasificarnos matemáticamente para la Copa del Rey, que es importante para el club".

El entrenador azulino también recalca que "los tres puntos nos acercarían más al play-off, que está casi logrado, pero no es matemático. Marcharnos al parón con un triunfo y líderes sería muy significativo anímicamente y a todos los niveles. De todos modos, el partido va a ser muy complicado".

Por último, al Córdoba Patrimonio B lo considera un rival "imprevisible. Lo hemos trabajado, pero es un filial de un Primera, plagado de jugadores jóvenes, con mucho talento y cuentan con una plantilla compensada. Saben jugar con pívot y cuando no está en pista también juega de cuatro con mucha movilidad. Tienen jugadores que han sido fijos en las convocatorias del primer equipo y, aunque no han tenido muchos minutos, sí que tienen el ritmo de entrenamientos con un conjunto de Primera. Los filiales ya sabemos que son capaces de hacer lo mejor o de no dar la talla. No sabemos como nos vamos encontrar al rival, pero sí que hay una diferencia notable en la tabla y eso tenemos que hacerlo valer en nuestra pista y apoyados por nuestra afición, que vendrá otra vez de forma masiva para estar junto a nosotros y ayudarnos a mantener el pleno de victorias en el Ruiz-Mateos".