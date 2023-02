El Xerez Toyota busca la campanada ante el líder Melistar en el Javier Imbroda

Nuevo reto para el Xerez Toyota Nimauto. El cuadro azulino, que el pasado fin de semana vio frenada en Guadalcacín ante el Jaén Paraíso Interior B (2-6) su dinámica positiva -no perdía desde diciembre- en un encuentro adelantado correspondiente a la 21ª jornada, vuelve a la carga este sábado con un duro compromiso. Los de Nacho Juncal se miden en el pabellón Javier Imbroda (13:15) al Melistar, líder del grupo con 41 puntos, pero que no se puede permitir lujos si no quiere perder esa privilegiada posición.

Los xerecistas aspiran a dar la campanada para mantener las buenas sensaciones y continuar con una escalada que les ha llevado a salir de los puestos de descenso (24 puntos), aunque tienen un partido más que sus rivales.

Nacho Juncal, entrenador azulino, asume que "el partido es muy complicado. Visitamos la cancha del líder y es un escenario muy difícil. Se trata de un rival que defiende muy intenso, muy organizado, que cierra muy bien los espacios y que en la parte ofensiva cuenta con jugadores de mucho talento a nivel individual. Además, maneja muy bien el juego del pívot, tienen dos, uno diestro y otro zurdo, y tiene recursos también para cambiar a un quinteto más móvil, con juego más de cuatro, con muchas caídas entre líneas y un buen juego de uno contra uno si lo necesita".

Juncal: "El partido es difícil, pero la motivación de jugar ante el líder es importante"

Del mismo modo, Juncal subraya que "tienen mucha pegada y para contrarrestar todas sus armas esto tenemos que estar mentalmente muy fuertes desde el inicio del partido, diría incluso desde el calentamiento. Tendremos que estar muy activos, con una defensa muy intensa y ser constantes durante los cuarenta minutos. Además, en la parcela ofensiva tenemos que ser un equipo muy dinámico y vertical, tenemos que darle mucha velocidad al juego para pode jugar de tú a tú a este equipo e intentar sacar los tres puntos. Es difícil, pero la motivación de jugar contra el líder en su casa también es importante, esperamos hacer un gran partido allí".

Tras este largo desplazamiento a tierras norteafricanas, los azulinos no volverán a jugar ya hasta el 4 de marzo ante el Zambú Pinatar, en principio en su regreso al Ruiz-Mateos, ya que el Ayuntamiento anunció hace unos días que las obras de la cubierta estarán acabadas a finales de este mes de febrero.