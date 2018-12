Yeyo Ramírez asegura que el Puerto Real le ha falsificado su contrato

El técnico jerezano Yeyo Ramírez ha denunciado al Puerto Real en la Federación Gaditana de Fútbol al considerar que el club que preside Antonio Bohórquez ha "falsificado" el contrato que firmaron ambas partes el pasado mes de septiembre.

Yeyo Ramírez entrenaba desde noviembre de 2017 al conjunto puertorrealeño, pero fue destituido hace unos días "pese a que el equipo estaba clasificado tercero, en puestos de ascenso a Primera Andaluza y con 8 puntos de ventaja sobre el quinto".

El preparador jerezano no comprendió el despido tras caer en casa del Rayo Sanluqueño. "No lo comparto pero lo acato", comenta. El problema surge cuando intenta arreglar un acuerdo económico con el club y no recibe la llamada ni del presidente ni del secretario técnico. Deja el asunto en manos del Colegio de Entrenadores y es cuando salta la sorpresa: "Me llama Joaquín Revuelta y me dice que mi contrato federativo está a cero euros. ¿¡Cómo!? Eso es imposible, le digo. Yo tenía mi contrato firmado, con una cifra y resulta que cuando lo han mandado por la intranet lo han modificado", explica el técnico jerezano.

Ramírez, que cuenta con una dilatada carrera en el fútbol modesto, no se lo explica. "Mi intención era llegar a un acuerdo con el presidente, con el que no había tenido ningún problema hasta entonces, cobrar el mes de noviembre y diciembre y estamos en paz. Y me encuentro con esto. El argumento que me dan es que la Federación no les dejaba tramitar mi ficha en septiembre porque había una discrepancia entre el contrato enviado, a cero euros, y la licencia, en la que sí aparecía la cantidad", asegurando que él firmó su contrato con una cantidad "porque es lo que hago siempre".

Por este motivo, Yeyo Ramírez ha denunciado el caso a la Federación, solicitando que ésta pida al club puertorrealeño "el contrato físico, porque ahí se va a ver si hay alguna modificación realizada", apuntando que él, de buena fe, no pidió una copia de su contrato a la entidad puertorrealeña. "Yo espero que la Federación le pida que presente el contrato físico porque si no, pondré esto en el juzgado de lo civil".