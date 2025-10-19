Abultada derrota del Guadalcacín FSF ante un gran Roldán (5-1)

De vacío. El Guadalcacín FSF ha encajado una amplia goleada (5-1) en su visita al STV Roldán, que ha ofrecido una gran versión en el Gabriel Pérez, en un encuentro correspondiente a la séptima jornada de la liga Iberdrola. Las pedáneas poco pudieron hacer nada para frenar el potencial del actual subcampeón de liga, siempre fueron a remolque pese a su ímpetu y ganas y únicamente en el inicio del segundo acto, cuando hicieron el 2-1, tuvieron opciones de tutear a una escuadra que acabó imponiendo la ley del más fuerte. Con este triunfo, las anfitrionas se afianza en la zona de privilegio y a las de Andrés Sánchez, decimoprimeras con ocho puntos, les toca seguir trabajando para crecer y lograr la permanencia antes que el pasado curso.

Las de Torre Pacheco sacaron a relucir todo su potencial, imprimieron un ritmo alto al juego, con mucha intensidad, presión alta y, además, se mostraron muy acertadas en ataque. Tras un intercambio tímido de ocasiones, Mari Ángeles Villa conseguía batir la meta defendida por Sandra Buzón, resolviendo dentro del área una pelota suelta, tras un saque de esquina (1-0, minuto 6).

El ímpetu para frenar a las murcianas llevaba al Guadalcacín a cargarse demasiado pronto con cinco faltas. El Roldán intentaba ampliar la renta, monopolizando totalmente la posesión del balón y la recompensa la obtenía en un momento psicológico, a escasos segundos del descanso, con un zapatazo a la escuadra de Mayte Mateo (2-0, minuto 20).

Tras la reanudación, Rocío anotaba en propia meta (2-1, minuto 21) en su intento de despejar un disparo cruzado de Elena Aragón en una gran transición ofensiva del Guadalcacín. El partido parecía equilibrarse, pero dos goles en apenas tres minutos de las pachequeras le daban tranquilidad al conjunto de Kilian Belmonte.

Mayte Mateo tras un gran quiebro a su par, resolvía marcando el tercero de la tarde para su equipo (3-1, minuto 29) y, poco después, Laura Fernández (4-1, minuto 32) anotaba en el segundo palo el cuarto.

Con todo casi perdido, Andrés Sánchez optaba por el juego de cinco en busca de una postrera reacción. En los últimos compases, era Laura Fernández culminaba a pase de Rocío Gómez una gran acción ofensiva para certificar la victoria en este partido (5-1, minuto 38) para colocar al Roldán en la tercera posición de la tabla.