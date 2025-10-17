El Guadalcacín FSF, preparado para plantar cara a otro de los pesos pesados de la liga, Roldán FSF

Otro partido de altos vuelos para el Guadalcacín FSF en la Primera División Iberdrola, que encara su séptima jornada El cuadro de Andrés Sánchez, tras su merecido y trabajado triunfo la pasada semana el potente Futsi Navalcarnero en el Jerónimo Osorio por 1-0, busca ese sábado (18:00) otro golpe sobre la mesa en su visita al complicadísimo Pabellón Gabriel Pérez para enfrentarse al Roldán FSF, una escuadra murciana que está en el grupo de los pesos pesados de esta Primera División Iberdrola. Marcha tercero con 11 puntos y viene de empatar a dos en un partidazo ante el líder Melilla Torreblanca, que hasta la sexta jornada contaba sus cinco encuentros anteriores por victorias (16 puntos) y es el único bloque no ha perdido junto a Poio Pescamar, segundo (14).

El STV Roldán FSF sólo ha perdido un partido, el que abría la competición en la cancha del Futsi Navalcarnero, por 5-3, ha empatado dos y ganado tres y parte con el mismo reto de siempre, pelear por el título de liga, que conquistó en la temporada 17/18 y curso después se proclamó campeón de Europa (18/19).

En la mitad de la tabla con 8 unidades se encuentra un Guada FSF que es uno de los modestos de la competición, pero que ha comenzado la liga bien, que ha ganado dos partidos, perdido otros dos y empatado también en dos ocasiones, y que le ha tomado el pulso mucho mejor que el curso pasado tras su ascenso, que a estas alturas estaba en descenso con la mitad de puntos, cuatro. Las pedáneas se están mostrando como un equipo dinámico, generoso en el esfuerzo, sólido, al que es complicado superar, especialmente en casa, y que tiene en Ame Romero a su líder dentro y fuera de la pista.

Andrés Sánchez, técnico del Guada FSF, sabe que el reto frente a las murcianas es complicado, pero nunca pierde la fe. "Volvemos a hacer un viaje largo en furgonetas, pero ya eso es normal. Nos medimos a un rival potentísimo, campeón de liga y de Europa y que el año pasado fue finalista. Llenan su pabellón en una zona con mucha tradición de fútbol sala, la afición aprieta muchísimo, y el partido será duro. Lo hemos preparado muy bien, vamos con toda la ilusión del mundo y a ver si logramos algo positivo. Estamos creciendo poco a poco y aspiramos a dar otro pasito al frente que refrende nuestro trabajo y nos sirva para aumentar la moral, ya que nos medimos a uno de los mejores equipos del mundo".

Y sobre Roldán subraya que se trata de "un bloque muy compacto, que tiene tres o cuatro jugadoras internacionales con España y destaca entre todas la portera Maite Mateo. Es un equipo con una mezcla perfecta entre veteranas y jóvenes con una proyección brutal. Es rocoso, sólido, defiende y ataca bien, tiene finalización, buenos uno contra uno y conocimiento de juego enorme".