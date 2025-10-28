Adri Martínez, del Xerez Féminas, convocada por la selección española sub-15

La selección española sub-15, que coordina Nati Gutiérrez, ha convocado a Adri Martínez, jugadora del equipo cadete del Xerez Féminas que está cuajando un sensacional inicio de temporada en la Primera Andaluza.

La jerezana se concentrará, junto a otras 23 compañeras de clubes tan importantes como Atheltic Club de Bilbao, Levante, Celta, Atlético de Madrid, DAMM, Levante, Almería, Fundación Betis o Real Madrid, desde el lunes 3 de noviembre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas de cara al enfrentamiento internacional del miércoles 5 frente a la selección de Escocia sub-16. El partido se disputa a las diez y media de la mañana y será retransmitido por los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol.

El club xerecista desea la mayor de las suertes a una jugadora, que ya ha participado en una concentración anterior de la selección española y que lleva el nombre del Xerez Féminas en las distintas convocatorias en las que ha participado con los combinados provincial, andaluz y nacional.