El Xerez Féminas cae en Sanlúcar en un partido bronco y polémico (2-1)

El Xerez Féminas ha sucumbido ante el Atlético Sanluqueño en un partido bronco de principio a fin, que terminaron llevándose las locales por 2-1, con decisiones arbitrales que fueron muy discutidas y que decidieron el destino del encuentro. Tras la segunda derrota consecutiva, el equipo xerecista cae hasta la sexta plaza y afronta el siguiente tramo de liga en Segunda Andaluza en modo remontada.

El primer gol del choque lo anotó el Xerez Féminas, obra de Olga en el minuto seis, pero cinco minutos después llegaría el tanto del empate Atlético Sanluqueño con un disparo al larguero que botó en el suelo y salió despedido al interior del campo tardando el árbitro en dar por válido un gol calificado de fantasma.

El duro sistema defensivo de las locales impidió el desarrollo del juego combinativo de las xerecistas, que acabaron con contusiones y clavos marcados en las piernas. En la segunda parte, el cuadro de Anna Zamudio reclamó gol tras jugada elaborada, pero el equipo arbitral estimó que el balón no había rebasado la línea.

La diana de la victoria llegó tras la concesión de un córner polémico que acabó con un remate inapelable de la jugadora local Nura Hegazi.

En el último minuto del partido se produjo tángana entre jugadoras de ambos equipos que el árbitro solucionó con la salomónica expulsión de una jugadora por cada bando.

El cadete, invicto

El equipo cadete, por su parte, planteó un partido perfecto, que dejó fuera de juego a un Córdoba CF, que llegaba a Jerez con el objetivo de llevarse la victoria tras los buenos resultados obtenidos en las jornadas anteriores. El equipo de Abraham Pavía se llevó la victoria por un contundente 5-0, con una Miren Roncero destacada, que hizo un triplete.

Pese a liderar la clasificación por segunda jornada seguida, el equipo xerecista mantiene como objetivo obtener la permanencia por cuarta temporada consecutiva lo antes posible para después poder plantearse otros retos que pasarían por superar la séptima plaza de las dos anteriores temporadas. Al magnífico inicio de campaña del equipo, invicto con cuatro victorias y un empate, se ha unido a un inicio titubeante de los rivales fuertes de la categoría que poco a poco empiezan a coger ritmo competitivo.

Otros resultados

El resto de equipos en competición lograron ganar sus respectivos encuentros. El cadete B endosó un 7-0 al Trebujena CF, mientras que el alevín logró ganar al CD Juventud Chiclana por 7-1. El equipo alevín de fútbol sala se estrenará el próximo fin de semana.