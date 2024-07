Alcaraz recuerda a la Selección tras su victoria en Wimbledon: "Yo ya he hecho mi trabajo"

Después de deshacerse de manera sublime en la final de Wimbledon ante el mejor tenista de la historia por palmarés, Carlos Alcaraz mandó un mensaje de apoyo a la Selección española tras ganar su cuarto Grand Slam y dijo: "Yo ya he hecho mi trabajo".

El español fue abucheado, de forma divertida, al ser recordado en la entrega de trofeos por la final de la Eurocopa entre España e Inglaterra de esta noche y confirmó que verá el partido que se disputará en el Estadio Olímpico de Berlín a partir de las 21:00.

"Yo ya he hecho mi trabajo, así que veremos", respondió el del Palmar, que no se mojó con un resultado. "Va a ser un partido muy difícil y voy a verlo", confirmó. Tiempo tendrá de sobra, tras cuajar una actuación muy solvente y eficaz ante el número 2 del ránking mundial y uno de los grandes referentes deportivos de la raqueta.

El serbio reconoció la gran actuación del español

Tras caer derrotado en tres sets, Novak Djokovic afirmó que Carlos Alcaraz es "el merecido ganador" después de batirle en la final del torneo de tenis de Wimbledon.

El tenista balcánico perdió este domingo la oportunidad de igualar los ocho títulos de Roger Federer en Wimbledon ante un Alcaraz inconmensurable. "No es el resultado que quería. En los dos primeros sets no he estado bien, pero él ha jugado increíble, muy completo. Lo ha hecho todo bien. He intentado alargar el partido, al salvar los tres puntos de partido, pero no era el día. Carlos el merecido ganador", dijo Djokovic, que se recuperó de una operación de rodilla en tiempo récord para estar aquí.

"Estoy un poco decepcionado, pero sólo han pasado diez minutos, pero cuando reflexione en las próximas semanas y vea por lo que he pasado... Estoy muy satisfecho porque para mí es un sueño desde que soy niño. He intentado recordarme lo surrealista que es este sentimiento. Cada vez que salto a esta pista es como la primera vez y me siento como un niño cumpliendo un sueño", dijo Djokovic.