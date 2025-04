Isco: "Derrota abultada y más que merecida en Cádiz"

El Xerez Toyota Nimauto se dejó el liderato en el derbi contra el Cádiz Virgili. Los amarillos superaron en muchas facetas del juego al equipo de Isco. El Pozo Murcia B, rival este próximo viernes (21:00 horas) de los azulinos en el Ruiz-Mateos, no desaprovechó la ocasión, goleó como era de esperar al SIMA Granada (7-2) y se ha situado con dos puntos de ventaja sobre los jerezanos, que además han sido alcanzados por el Avanza Jaén, aunque los azulinos son segundos por mejor golaveraje particular.

Isco Torres, técnico del Toyota Nimauto, no escondía su decepción y reconocía el mal partido de los suyos en el derbi: "Derrota abultada y más que merecida la que sufrimos el sábado en la pista del Cádiz Virgili. No fuimos nosotros, no se le vio la cara al equipo que hemos sido a lo largo de toda la temporada y cometimos erorres que no estamos acstumbrados. Nos hicieron tres goles en saques de esquina, creo que no habíamos recibido ese número de goles en el resto de la temporada, pero muestra a las claras que el equipo no estaba con la concentración necesaria para afrontar un partido de estas características".

El técnico añadía que "es uno de esos partidos que salen malos, la pena que haya sido en estos momentos y contra un rival en un derbi provincial al que siempre nos gusta disputarle los partidos. La grada disfrutó de lo lindo y hay que felicitar al rival y nosotros seguir trabajando porque tenemos mucho camino por delante".

La primera conclusión es que el Xerez Toyota Nimauto pierde la primera posición, que puede recuperar el próximo viernes en el duelo directo contra ElPozo, pero ahora los azulinos están obligados a ganar: "El play-off está asegurado pero necesitamos llegar en buenas condiciones. Si había que perder un partido pues que sea ahora donde tenemos margen para corregir y trataremos de hacerlo. Sabemos que derrotas en este momento pueden hacer cambiar la parte alta, de hecho perdemos el liderato y el próximo viernes tendremos un duelo directo contra ElPozo para intentar recuperarlo. Para eso tenemos que hacer una buena semana de entrenamientos y afrontar el partido con todas las garantías. Estamos en ese momento de la temporada en el que todos tenemos que sumar y arrimar el hombro".