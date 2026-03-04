Pocas alegrías para el CTM Jerez en un fin de semana intenso

Una imagen de uno de los partidos de este fin de semana.

Duro fin de semana para el Club Tenis de Mesa Jerez que no obtuvo demasiadas recompensas en sus diferentes categorías y enfrentamientos. Los jerezanos tuvieron una jornada intensa en todas las categorías con desplazamientos largos.

En Superdivisión femenina, máxima categoría del tenis nacional femenino, las jerezanas no pudieron sumar, cosechando dos derrotas ante el Hujase y frente al Linares. En el desplazamiento a Jaén, el equipo formó con la tailandesa Jinnipa, la polaca Agatha y Rosalía Flor, que compitieron con un buen planteamiento pese a no poder concretar los puntos decisivos. Ya en casa, ante Linares, Abril González tomó el relevo en la alineación, manteniéndose la competitividad del conjunto jerezano, aunque nuevamente el resultado no acompañó.

Por su parte, en División de Honor Masculina, los chicos del CTM Jerez tuvieron un cuádruple desplazamiento, regresando con un balance de dos victorias y dos derrotas. Las derrotas llegaron ante el Vegas del Genil y el Linares, mientras que las victorias se lograron frente al Alcalá la Real y el Mercantil.

El trío titular compuesto por Ahmed Bello, Hamza Khaled y Gabriel Cabezas firmó un notable rendimiento colectivo que permite al conjunto jerezano situarse a tan solo tres victorias de asegurar la permanencia, manteniendo intactas sus opciones en la recta final.

En Primera Nacional masculina, el equipo tuvo triple compromiso que no pudo sumar ante Labradores, Ciudad Real y Linares. El conjunto contó con la participación del japonés Huyma, acompañado por José Manuel Caro, Fernando Izquierdo, Luis Lobato y Pablo Vigo. A pesar de los resultados adversos, el equipo sigue trabajando para revertir la dinámica en las próximas jornadas.

Tampoco en Liga Andalucía se dieron los resultados esperados, ya que el Chematm cayó en su visita al líder, el San José. Kurt Larson, Félix Rosado y José Pulido no pudieron imponer su juego ante un rival sólido que continúa encabezando la clasificación. Por su parte, el Maxcolchón también cedió por 4-2 frente al Ubrique. Samuel Tiria fue el jugador más destacado al sumar los dos puntos jerezanos, bien secundado por las hermanas García.

En Superdivisión andaluza llegaron los resultados. Así el Mesón Alcazaba venció en su visita a Ubrique por un contundente 5-1, resultado que impulsa al equipo hasta la segunda plaza. Kiko Moya, Salvador de la Barrera y Juliana Fuentes completaron una actuación sobresaliente. También venció el Plus Asesores por 4-2 ante el Tartessos de Sanlúcar, con un magnífico partido de Antonio Vázquez, acompañado por Claudia Reynaldo y Curro Bermejo, que firmaron un sólido encuentro. El Goframa, en cambio, volvió a ceder y continúa en la zona baja de la clasificación pese al gran esfuerzo de Ismael Estévez, Salvador San Ignacio y Juan Carlos Rojas.

También hubo buenas noticias en División de Honor andaluza donde José Manuel Martínez, junto a los benjamines Hugo de la Flor y Eidan Santa Cruz, se impusieron por 4-2 al Tartessos de Sanlúcar, destacando la gran actuación de los más pequeños, que volvieron a demostrar el prometedor futuro de la cantera jerezana.