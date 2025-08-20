Alfonso Pérez-Andújar, el mejor en el Albatros de Jerez

Montecastillo Golf & Country Club brilló con la llegada Circuito Albatros a la provincia de Cádiz. Era el primer torneo sobre los dieciocho hoyos del trazado jerezano tras el incendio que sufrió hace una semana, aunque prácticamente no hubo muchas señales del mismo para los 102 jugadores en liza, y es que en realidad el campo hizo la labor de cortafuegos. En la que fue la décima prueba del año destacó Alfonso Pérez-Andújar, que se alzó con el triunfo absoluto que otorga el Premio 'Scratch' con 37 brillantes puntos brutos sobre el par 72 del campo diseñado por Jack Nicklaus, acreditado su gran hándicap 0,7.

El ganador de la Primera categoría fue Julio Aguado, que sumó 39 puntos, tres bajo par de su hándicap, para aventajar en un punto precisamente al citado Pérez-Andújar. Con 38 puntos también igualaron en la tercera plaza Jesús María Cascallana y Arturo Llaneza. En Segunda categoría el mejor fue Juan Carlos Reina con uno formidables 42 puntos (-6), aunque la lucha por el triunfo estuvo apretada porque Borja Enríquez fue segundo con un sólo punto menos, mientras que el podio lo completó Jorge Murga con 40 puntos. En la clasificación femenina, María de Gracia Gutiérrez ganó con autoridad merced a su 38 puntos, por delante de Elisabeth Rosales que sumó 34 puntos, mientras que la francesa Denise Boutin fue tercera con 33.

De esta forma Pérez Andújar, Aguado, Reina y Gutiérrez lograron también su clasificación para la Gran Final del circuito que disputarán todos los campeones del año en Roquetas de Mar a mediados de octubre y se unen a Carlos Ortega, Carlos Nárdiz, Gonzalo Maldonado, Fernando Moreno, Antonio Piñero, Manuel Martín Álvarez, Carlos Ferreira y Krelskov entre los mejores resultados Scratch de Sevilla, Huelva, Roquetas de Mar, Córdoba, Portugal, Murcia, Almería, Motril y Mijas. Un pasaporte que igualmente tienen Miguel Marques, José Joaquín Vázquez, Alfonso Muñoz, Craig McAteer, Eduardo Rodríguez de la Vega, Roberto López Ufarte, Norberto Pérez y Christian Skotte entre los campeones de 1ª Categoría.

Jorge Remeseiro, Ricardo Bescansa, Juan José Montes, Luis Marín, James Hannum, Jaime Josa, Aléix Vidal, Andrés Valdivia y Francisco Carneros de Segunda Categoría también estarán en Playa Serena, más las campeonas femeninas Carla Godino, Gunnel López, Asunción Moreno, Denise Boutin, Ana Guerrero, María Granados y Louise Skotte, igualmente clasificadas para el citado Máster Gran Final, que por tercer año consecutivo se disputará en las costas almerienses. También aspiran a estar allí los cuatro mejores del ránking sumando las tres mejores tarjetas de los distintos torneos del circuito en los que participen. Todos ellos con el hospedaje incluido.

El próximo torneo llevará nuevo la competición a la Costa del Sol, en concreto al campo de Guadalmina (San Pedro de Alcántara) el 14 de septiembre.

Más de 1.500 jugadores pasarán a lo largo del año por el Albatros, en una puesta en escena que apuesta por Andalucía. No en vano doce de sus escenarios están ubicados en el más del centenar de campos que aglutina la región de este a oeste, para poner así el foco en su mayor promoción y desarrollo. Todo ello gracias al apoyo de la Junta de Andalucía y la Región de Murcia, los Ayuntamientos de Córdoba, Villarrasa, Motril y Roqueta de Mar, las Diputaciones de Granada, Huelva y Córdoba, así como un amplio tejido empresarial andaluz como Cervezas Alhambra, Puleva, Ocean Group, Allianz Global Investors, Corral & Vargas Clínica Dental, Solán de Cabras, Fuzetea, Royal Blis, Asesunion, Bodega 12 PB, Amarga y Pica. También se cuenta con la colaboración de campos como Campano Golf, El Rompido, Playa Serena, El Chaparral, Mijas Golf, Antequera, Zaudín, Aguilón Golf, Alborán, Almerimar, Bellavista, Valle del Este, La Envía, Alhama Signature, Club de Golf Torre Pacheco y Sancti Petri Hills.