El Circuito Albatros vuelve a Jerez

El Circuito Albatros se reanuda este sábado 16 de agosto con su décimo torneo del año. Tras recorrer ya más de media Andalucía empezando en marzo en Sevilla, para pasar posteriormente por las provincias de Huelva, Almería, Córdoba, Granada y Málaga, ahora le llega el turno a la de Cádiz, concretamente en Jerez. Y todo ello pese al susto que sufría este domingo el Barceló Montecastillo Golf & Country Club con un incendio originado en el hoyo 17 de su campo. Reunirá a un centenar de golfistas, que se unirán al cerca millar desde que arrancara en 2025 que ya han participado por el circuito, que también ha pasado por Portugal y la Región de Murcia. Una competición que cuenta con la figura del maestro Pepín Liria como padrino y que contó con la participación de celebrities con Liz Emiliano o los exfutbolistas Roberto López Ufarte y Aléix Vidal.

Además de promover el deporte y todos los rincones de Andalucía, el Circuito Albatros añade otros valores fundamentales que le dan lustre, como la sostenibilidad, igualdad, inclusión y el respeto, dentro de una iniciativa que promueve la responsabilidad social y ambiental a través de un deporte que valora su conexión con la naturaleza. Y es que se trata de un evento que junto al turismo ensalza otros principios esenciales en la sociedad actual. Una competición con hasta cuatro categorías, con la presencia femenina como reto.

Para potenciar aún más la promoción de la provincia gaditana como destino turístico unido al golf, durante la competición y en la posterior entrega de premios se contará con una carpa gastronómica en la que se degustarán productos andaluces como sus aceite, caldos y cervezas Alhambra. Del mismo modo, los participantes recibirán un wellcome pack con una botella de aceite Amarga y Pica, batido y café Puleva, Coca-Cola, bolas Srixon, tees y una toalla personalizada by Pepín Liria del circuito que vienen a poner en valor el precio de su inscripción, a lo que se une un gran sorteo con material de golf.

Un jugador sigue la trayectoria de la pelota después de iniciar el recorrido del hoyo 2.

El resto de citas

Tras su paso por Jerez, el circuito se reanudará el 14 de septiembre en Guadalmina (Marbella, Málaga), el 21 de septiembre en Montecastillo en La Garza (Linares, Jaén), 27 de septiembre La Cañada (Sotogrande, Cádiz), 5 y 6 de octubre RACE (Madrid), para terminar con la citada Gran Final el 18 octubre en Playa Serena.

De esta décima prueba saldrán los ganadores que se clasificarán para la Gran Final del circuito que disputarán todos los campeones del año en Roquetas de Mar a mediados de octubre. De manera que se unirán a Carlos Ortega, Carlos Nárdiz, Gonzalo Maldonado, Fernando Moreno, Antonio Piñero, Manuel Martín, Carlos Ferreiro y Jess Krelskov entre los mejores resultados Scratch de Sevilla, Huelva, Roquetas de Mar, Córdoba, Portugal, Murcia, Almería, Motril y Mijas. Un pasaporte que igualmente tienen Miguel Marqués, José Joaquín Vázquez, Alfonso Muñoz, Craig McAteer y Eduardo Rodríguez de la Vega, Roberto López Ufarte, Norberto Pérez y Christian Skotte (1ª Categoría), Jorge Remeseiro, Ricardo Bescansa, Juan José Montes, Luis Marín, James Hannum, Jaime Josa, Aléix Vidal, Andrés Valdivia y Francisco Carneros (2ª Categoría), más las campeonas femeninas Carla Godino, Gunnel López, Asunción Moreno, Denise Boutin, Ana Guerrero, María Granados y Louise Skotte. Todos ellos ya están clasificados para el citado Máster Gran Final, que por tercer año consecutivo se disputará en las costas almerienses, donde también aspiran a estar los cuatro mejores del ránking sumando las tres mejores tarjetas de los distintos torneos del circuito en los que participen. Todos ellos con el hospedaje incluido.

Más de 1.500 jugadores pasarán por los citados clubes. Doce de sus escenarios están ubicados en el más del centenar de campos que aglutina Andalucía. Un evento que es posible gracias al apoyo de la Junta de Andalucía y la Región de Murcia, los Ayuntamientos de Córdoba, Villarrasa, Motril y Roquetas de Mar, las Diputaciones de Granada, Huelva, Almería y Córdoba, así como un amplio tejido empresarial andaluz como Cervezas Alhambra, Puleva, Ocean Group, Allianz Global Investors, Solán de Cabras, Fuzetea, Royal Blis, Asesunion, Bodega 12 PB, Amarga y Pica, así como la colaboración de campos como Campano Golf, Real Novo Sancti Petri, Islantilla, El Chaparral, Playa Serena, El Rompido, Antequera, Zaudín, Aguilón o Alborán Golf.