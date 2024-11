Anabel Medina: "Paula Badosa es muy competitiva; le gusta ganar, liderar y tirar del equipo"

Málaga/Anabel Medina (Torrent, Valencia, 1982) fue jugadora de éxito (16 del mundo en individuales, 3 en dobles y un par de Roland Garros más una medalla olímpica) y desde 2017 es capitana del equipo español de la Copa Billie Jean King al tiempo que comenta partidos y trabaja en Manacor en la Academia de Rafa Nadal. En Málaga acomete una nueva edición con la ilusión alta por el nivel del equipo, con Paula Badosa como líder, pese al revés de la ausencia de Cristina Bucsa. Este miércoles llega el debut contra la Polonia de Iga Swiatek (17:00 horas) con la citada Badosa, Jessica Bouzas, Sara Sorribes, Nuria Párrizas y Marina Bassols.

Pregunta.¿Cuáles son las sensaciones como grupo a su llegada a Málaga?

Respuesta.Pues la verdad es que muy buenas. Llegamos el viernes por la noche para dormir y empezar a entrenar el sábado y la verdad es que muy bien, hemos estado haciendo entrenamientos todos los días, a las chicas les gusta la pista y tienen buenas sensaciones, nos quedan todavía un par de sesiones de entrenamiento y miércoles ya arrancamos.

P.¿Les gusta la pista que se ha construido en los aledaños del Carpena y la ciudad paralela creada?

R.La verdad es que sí, me he quedado bastante impactada. Es un buen montaje, tanto las pistas de entrenamiento como la pista central. No parece una pista montada sino que parece una fija y la verdad que está muy chula, han hecho un muy buen trabajo.

P.¿Ha trastocado mucho la baja de Cristina Bucsa, que había consolidado un gran doble con Sara Sorribes?

R. Era una posible pareja muy firme, vienen haciendo resultados muy buenos como ganar Madrid y la medalla de París, es una pareja que lo hace muy bien. Nos da pena porque al final lo que te gusta como capitana es tener muchas opciones porque cuando juegas con tu cuerpo pueden suceder muchas cosas en una eliminatoria. Una vez tuvimos la noticia de que Cristina no podía venir pues lo que haces es trabajar, olvidarte un poco de lo que supone y trabajar en construir algo que sea bueno para el equipo. Es lo que hemos estado haciendo en estos días, el ir un poco pensando en qué posibilidades podemos encontrar.

P.Tener una jugadora como Paula Badosa y el nivel que ha mostrado en los últimos meses de líder, ¿es una motivación para el grupo?

R. Bueno, al final es obvio, es una jugadora con un potencial espectacular, viene haciendo un segundo semestre del año brutal, alcanzando ya cerca del top 10, una posición, un ranking que ella tuvo hace un tiempo antes de lesionarse de la espalda. Es una jugadora con un grandísimo nivel de tenis y, obviamente, toda capitana quiere una jugadora de este nivel en su equipo. Es una buena forma de liderar el equipo y que se forme un equipo mucho más compacto con una buena número 1, una buena número 2 y un buen doble.

P.¿Le ve a Paula esa cualidad de líder?

R.Yo creo que sí, a ella le gusta, es muy competitiva, le gusta ganar, le gusta liderar. Entonces creo que es una buena figura para tirar al equipo hacia adelante.

Anabel Medina, capitana de la Billie Jean King Cup. / Javier Albiñana

P.¿La número 2 está un poco más en el aire?

R.Bueno, es un número 2, me lo decían el otro día, que es elegir la experiencia o la juventud. Son jugadoras que están todas ellas muy capacitadas para jugar ese punto, pero sí que es cierto que utilizamos estos días de trabajo para verlas, ver cómo están, ver cuáles son sus sensaciones. Cómo reaccionan también al saber ellas que pueden jugar, cómo afrontan esos entrenamientos previos a poder ser elegidas. Con esos entrenamientos te haces tus cábalas y eliges a la jugadora que crees que está más preparada.

P.¿Hay profundidad para, ojalá, jugar cuatro eliminatorias?

R.Yo creo que tenemos un equipo muy compacto, en esta competición coge mucho protagonismo los individuales, por ser los dos primeros, pero también el doble y creo que tenemos cinco jugadoras, un abanico para poder tirar de ellas en cualquier momento. Al final cuatro eliminatorias son muchas eliminatorias. Es un desgaste físico muy grande y eso implica que todas puedan estar preparadas para en un momento dado poder estar a mi disposición porque es una competición muy larga y muy exigente, sobre todo emocionalmente, que eso agota mucho físicamente. Entonces hay que salir con esa mentalidad, tenemos un primer rival que es Polonia, que ya es un rival muy difícil porque se ha incorporado Iga Swiatek en las últimas semanas y tenemos que afrontar este primer reto con un equipo que también creo que tiene una muy buena número uno y una número dos muy en forma. Entonces va a ser un rival difícil y primero tenemos que ir a por ellas. Hay que ser ambiciosas y pensar en esas cuatro eliminatorias que tú dices.

P.Para el nivel de la competición ha sido una gran noticia la llegada de Swiatek, pero imagino que cuando se enteró no fue una noticia feliz.

R.Totalmente, lo pensé tal cual, como capitana es una faena, pero para la competición creo que es importante que figuras como ella vengan a competir, porque al final le da mucho más valor. Un Swiatek-Badosa... Claro, yo creo que va a ser un partidazo y los aficionados van a disfrutar mucho.

P.También están bien las posibles números dos polacas.

R.Sí, tienen dos jugadoras fuertes, Frech y Linette, una está la 25 y la otra está a 38, y son dos jugadoras que lo están haciendo muy bien en este último tramo del año. En la gira asiática han jugado bien y tienen una dos firme, pero nosotras también la tenemos.

Anabel Medina, en la sala de prensa. / Javier Albiñana

P.Para los que nos criamos viendo a Conchita y Arantxa casi como lo dábamos por hecho, que jugaban al final o ganaban. ¿Para ellas es una losa?

R.No, no es una losa. Yo creo que también pasó hace mucho tiempo. Que ellas casi lo vivieron prácticamente. Jessica, por ejemplo, eso no se acuerda, ni había nacido. Creo que es más una motivación. Es cierto que España ha ganado esta competición en cinco ocasiones, todas ellas con las figuras de Arantxa y Conchita. Yo creo que es más una motivación, un buen objetivo, ¿no? Decir, oye, pues, ¿por qué no volver a lograr algo que fue en su día un éxito muy grande del tenis femenino español? ¿Por qué no pelear? ¿Por qué no intentamos nosotras volver a levantar el trofeo, que es algo bonito, y más jugando en casa?

P.¿El hecho de jugar en casa, Anabel, motiva? ¿Es un punto de presión extra?

R.A ver, cada jugadora lo gestiona como lo puede gestionar. Hay algunas a las que les presiona, hay algunas que les motiva. Yo, personalmente, a mí me gustaba mucho. Me motivaba mucho, porque al final, oye, pues tener una pista de 5.000 o 6.000 personas, todas de tu lado, pues, eso ayuda a que en los momentos difíciles sientas a quién agarrarte un poco. A mí el público andaluz, personalmente, me gusta mucho y creo que va a ser un ambiente muy, muy bueno para que ellas, obviamente va a haber nervios, porque la competición genera muchos nervios, pero también para que puedan disfrutar y estén motivadas.

P.La última. ¿Para quien tenga una pequeña duda sobre si venir?

R. Pues que disipen rápido esas dudas, que tienen que venir. Creo que tenemos una eliminatoria muy bonita. Juegan jugadoras de un altísimo nivel y yo creo que van a disfrutar de un buen tenis femenino.