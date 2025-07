Antonio Vadillo: "Sería un sueño que el Polideportivo Ruiz-Mateos llevase mi nombre"

Antonio Vadillo recibió hace unos días el homenaje de Jerez siendo recibido por la alcaldesa María José García-Pelayo en el Salón Noble del Ayuntamiento de la ciudad, teniendo la oportunidad de firmar en el Libro de Honor. El técnico del Palma Futsal ha ganado esta pasada temporada la tercera Copa de Europa con su club, un hito que ninguna otra entidad había logrado hasta el momento, además de sumar al palmarés balear la segunda Copa Intercontinental. Renovó recientemente con los mallorquines y ya tiene en mente el objetivo de una cuarta Champions, la tercera Intercontinental y ganar el primer título nacional.

Pregunta.Antonio, por fin profeta en tu tierra.

Respuesta.Es un orgullo y un privilegio. Y así como en anteriores entrevistas me queje de las instituciones de Jerez, pues entendía que no se me había dado el reconocimiento como tal, a día de hoy tengo que decir todo lo contrario, y estoy muy agradecido, tanto al Ayuntamiento, a la alcaldesa, la Diputación y su presidenta. Me han dado ya varios reconocimientos y por mis motivos laborales no he podido asistir, así que aprovechando las vacaciones, pues he tenido la suerte de poder asistir a este acto maravilloso y emotivo. Insisto, para mí es un honor y estoy muy contento de que te reciban así en casa, para mí es importante.

P.Has pedido públicamente que el Ruiz-Mateos pase a llevar tu nombre.

R.Para mí es un sueño, sería un sueño. Donde yo he crecido. Soy la persona que más lejos ha llegado en nuestro deporte y en el Polideportivo es donde he pasado horas y horas y horas desde niño, desde mi etapa de adolescente también viendo jugar a mis primos, aquel entonces Garvey. Que el pabellón pueda llevar mi nombre, pues para mí realmente sería un sueño, un orgullo y un privilegio.

P.Los Naranjos, Icovesa... Aquello es un ecosistema propio, se respira fútbol sala.

R.Añadiría la Asunción, es un barrio siempre muy futsalero. Sí, pero es que allí respiramos futbol sala por los cuatro costados. Quizás sea por la instalación, donde acudíamos todos los fines de semana a ver fútbol sala de alto nivel. Hemos pasado horas y horas viendo fútbol sala y después en las pistas descubiertas practicando y jugando. Tengo recuerdos muy bonitos.

Antonio Vadillo. / Manuel Aranda

P.Tu etapa de jugador te cogió ya con el fútbol sala en Jerez en horas bajas.

R. Quizás sea la espinita clavada, de no haberme pillado en plenitud, en una edad pues totalmente asentado como jugador. El equipo se tuvo que ir a jugar a San Fernando con el cambio de parqué y en ese proceso de tiempo fue cuando yo salí, hice mi vida y mi carrera deportiva fuera de Jerez.

P.Tres Champions consecutivas, primer equipo en fútbol sala en lograrlo en toda la historia de la competición.

R.El año pasado tuve ofertas importantes para salir. Últimamente siempre he tenido, pero el año pasado avanzamos, estuvimos muy cerquita de cambiar de aires hacia un club importante y uno de los motivos que me amarró fue la posibilidad de conseguir la tercera porque, no se había conseguido en la historia. Si me quedaba y la ganábamos sabía que íbamos a entrar con letras mayúscula de la historia de nuestro deporte a nivel mundial o a nivel europeo en este caso. Y ahora tenemos la posibilidad de conseguir la cuarta. Estábamos levantando la tercera y nuestros aficionados ya nos estaban pidiendo la cuarta. ¿Por qué no?

P.Falta el título nacional

R.No se nos ha dado, pero estamos ahí y se nos va a dar. Eso caerá por su propio peso. Un mes antes de ganar la Champions perdimos la final de la Copa de España. En la élite es muy difícil elegir, cualquier título es bienvenido. Y cualquier título cuesta mucho ganarlo. Evidentemente, si me dan a elegir , prefiero la Champions, es el título más grande que hay y después la liga. Pero insisto, nosotros este año venimos de jugar una temporada con 50 partidos donde solo hemos perdido 8 partidos, donde en 30 partidos de la liga regular hemos perdido cuatro. Somos el tercer equipo en toda la historia del fútbol sala que menos partidos ha perdido en una liga regular. Son números de equipo grande. Hemos jugdo tres finales y ganado dos y en las cinco competiciones en las que hemos participado hemos estado ahí. Tenemos que estar ahí, llamando a la puerta, como digo yo, y ya se abrirá. El equipo madura, cada vez se maneja mejor en este contexto, sobre todo con los equipos grandes. Evidentemente ese es un paso ya que hemos dado y se necesita un proceso y estar ahí muchas veces y lo estamos consiguiendo y ahora tenemos en noviembre la posibilidad de conseguir la tercera Intercontinental seguida.

Detalle de la firma de Antonio Vadillo en el Libro de Honor de la Ciudad. / Manuel Aranda

P.Estás de vacaciones. ¿Qué haces estos días por Jerez?

R.Aprovecho para tomarme dos cervezas con los amigos y evadirme un poco, comer a deshoras, hacer cosas que no hago normalmente. Disfrutar de la familia, con mis amigos, evadirme un poco de horarios, tengo que reconocer que en el único sitio que desconecto es en Jerez.

P.Fútbol sala local. ¿Cómo lo ves?

R.Están haciendo un trabajo enorme, principalmente Fernando, (Guerrero, presidente del Xerez Toyota Nimauto) que es el que más tiempo lleva, desde la constancia, perseverancia, desde abajo, pasito a pasitoSe han convertido en uno de los grandes de la categoría. Yo sé que trabajan mucho y te llega la decepción cuando no consigues el objetivo. No sabemos si se tardará una temporada o cinco en subir, pero en ese proceso van a ocurrir cosas que les va a hacer ser mejor club y aprender de muchos errores. Veo los encuentros por youtube y el pabellón cada partido está lleno. Es impresionante el ambiente. Se ha recuperado el aura del fútbol sala en Jerez y lo han recuperado ellos y el cabeza visible de todo este proyecto y de todo esto que se está generando es Fernando. Jerez necesita fútbol sala y la labor que están haciendo es impresionante.