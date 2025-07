Antonio Vadillo, recibido con honores en el Ayuntamiento de Jerez

Antonio Vadillo Sánchez, el mejor entrenador de fútbol sala del mundo, el primer técnico en lograr tres Copas de Europa con su club, el Illes Balears Palma Futsal, además de dos Intercontinentales y en dos ocasiones Mejor Entrenador del Año en la Gala del Deporte y Medalla de Oro de la Provincia de Cádiz, ha sido recibido este viernes 18 de julio por la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo en el Salón Noble del Consistorio jerezano en un acto que ha servido de homenaje.

El técnico jerezano ha recibido el cariño de la corporación municipal y la alcaldesa ha recogido el guante cuando Vadillo ha comentado, tras firmar en el Libro de Honor del Ayuntamiento, que para él sería "un sueño" que el Polideportivo Ruiz-Mateos pase a llevar su nombre. El entrenador se crió en las pistas anexas y en el propio 'Poli', allí comenzó su idilio en el fútbol sala, pudo debutar en el primer equipo de la ciudad y posteriormente, con la desaparición del club, tuvo que emigrar a buscarse la vida como futbolista, triunfando en Benicarló, Al Ryyan de Qatar y Palma, su último equipo antes de calzar las botas y ponerse al mando de la plantilla hace ya nueve años. También fue internacional con España y elegido en dos ocasiones mejor cierre de la LNFS.

García-Pelayo

En la recepción, la alcaldesa comenzaba su intervención agradeciendo al técnico su presencia porque aunque "hablamos continuamente no habíamos tenido la oportunidad de vernos personalmente. Ha recibido a lo largo de los últimos meses muchos reconocimientos en nuestra ciudad, pero Antonio está permanentemente fuera por sus ocupaciones laborales en su club y cuando ha llegado la hora de la entrega de los trofeos y premios no puede venir. La última ocasión fue en la Gala del Deporte en el pasado mes de abril y luego el premio Ciudad de Jerez y la Medalla de la Provincia".

"En todo caso -añadió García-Pelayo-, felicitarte, creo que este rosario de premios dice claramente cómo te quiere tu tierra, que te echamos muchísimo de menos, eres un orgullo para nosotros y estoy segura de que allí en Mallorca estarán felices por tenerte allí. Aunque los premios deportivos no los ganas aquí, para nosotros es como si fueran nuestros. Te queremos mucho y gracias porque desde la distancia sé que estás siempre pendiente de Jerez, que no nos olvidas y eres un gran embajador de tu tierra. Firmas en el Libro de Honor, que es donde firman las personas importantes que pasan a la historia de Jerez y en unos años se verá que tú formaste historia del gran Jerez que todos queremos".

Profeta en su tierra

Por su parte, Vadillo señalaba que "para mí es un orgullo y un privilegio. Es verdad que yo me he quejado, incluso públicamente, de que no fuese reconocido en mi tierra, pero tengo que decir que ahora sí me siento reconocido y es un honor muy grande porque además como bien dice la alcaldesa he tenido varios y no he podido estar, mis disculpas, pero mi situación laboral no me lo permitía. Pero es un orgullo y un privilegio, llevo una pulsera de Jerez hace años e intento pasear el nombre de Jerez por todo el mundo. ¿Sabés cuál es la broma, no? El gaditano y yo no, el jerezano, siempre haciendo hincapié. Para mí es un orgullo".

Un sueño

El Xerez Toyota Nimauto, club que ha cogido el testigo del fútbol sala en Jerez, inició una campaña de recogida de firmas hace un año para que el Polideportivo Ruiz-Mateos pase a llevar el nombre de Antonio Vadillo. El técnico aprovechó la comparecencia para decir que "a mí me haría mucha ilusión y es un sueño que tengo que el Ruiz-Mateos, donde tantas horas he pasado y crecí como jugador, lleve mi nombre". La alcaldesa recogió el guante: "Es algo que nos ilusiona a todos. Lo primero que tenemos que hacer es arreglarlo y en el momento que estén terminadas ciertas reformas interior que hay que hacer, estaremos encantados".

Firma en el Libro de Honor

El entrenador jerezano escribió lo siguiente en el Libro de Honor de la ciudad: "Es un orgullo y privilegio ser reconocido en mi ciudad, en mi Jerez. Agradecer a la señora alcaldesa el recibimiento y el trato sobre mi persona. Realmente es un honor tener la ocasión de poder dejar reflejada mi firma en este libro lleno de personalidades muy importantes donde todos tenemos en común un sentido, pasear el nombre de Jerez por todo el mundo".