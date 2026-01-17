Asequible rival para un Jerez Industrial con la moral alta

Un Jerez Industrial con la moral reforzada tras su gran victoria en casa del Ciudad de Cádiz y a tiro del play-off de ascenso afronta este domingo a partir de las 12:30 horas y en las instalaciones de La Granja -el Pedro Garrido continúa de resiembra- un duelo en teoría asequible si se echa un ojo a la tabla clasificatoria y se observa que el Puerto Real, un histórico que atraviesa momentos muy complicados, ocupa la última posición con tan sólo una victoria en 16 jornadas y apenas 4 puntos.

Los de Nono Prado son de los peores equipos cuando juegan como locales y, de hecho, en la primera vuelta sólo le ganó 3-1 al CD Guadalcacín, dejándose por el camino cuatro empates y dos derrotas. A poco que los industrialistas hubieran estado algo más entonados en el Pedro Garrido la clasificación sería mucho más alta. Todavía hay tiempo, la segunda vuelta arrancaba hace una semana y con toda ella por delante, los blanquiazules quieren dar un paso adelante para meterse de lleno en la pelea por el play-off de ascenso y acabar lo más arriba posible.

El cuadro industrialista ha acertado con el fichaje de Mochón, que en cuatro partidos ha marcado otros tantos goles y aunque tiene la difícil misión de hacer olvidar a Dani Herrera, el chipionero está cumpliendo con el trabajo encomendado, lo que hace ver el futuro con bastante más optimismo. El primer objetivo es derrotar a un rival que cuenta todas sus salidas por derrota y que la pasada semana sumaba un punto frente al Chiclana B.

Un par de horas antes y en el mismo escenario, el Xerez DFC B recibe (10:00) al Trebujena, rival que está cuatro puntos por encima y que acumula ocho jornadas sin ganar. El último triunfo de los visitantes fue el 25 de octubre, mientras que los xerecistas arrancaban la segunda vuelta con un importante triunfo en casa de la UD Algaida. Por último, el Guadalcacín, el mejor de los equipos jerezanos de la Primera Andaluza, visita a un Taraguilla que suma doce jornadas sin perder y que está a tres puntos de los de David Navarro.