El Jerez Industrial golea al Ciudad de Cádiz al ritmo de Mochón (1-4)

El Jerez Industrial ha logrado una magnífica victoria en casa del Ciudad de Cádiz, rival que marcha tercero en la clasificación, sumaba ocho triunfos consecutivos y que ha hincado la rodilla ante la superioridad de los jerezanos, que se han llevado el encuentro por 1-4 remontando el tanto inicial de los capitalinos y a pesar de que Juanjo fallaba un penalti en la primera mitad. Mochón ha sido el héroe del partido con un hat-trick, asistiendo además en el 1-3 y siendo protagonista en la jugada del penalti.

Los de Nono Prado afrontaban el encuentro con numerosas bajas, ocho en total. El encuentro comenzaba con mal pie para los blanquiazules porque al cuarto de hora Pablo Gómez adelantaba al Ciudad de Cádiz aprovechando un balón suelo en el área. Poco después, Mochón era derribado dentro del área y Madrid Rey no dudaba en señalar el punto de penalti. Juanjo cogía la responsabilidad, pero disparaba al larguero y el rechace posterior no cogía portería.

Los jerezanos eran mejores sobre el terreno de juego, pero se marchaban al descanso por debajo en el marcador pese a los méritos realizados en los primeros cuarenta y cinco minutos. No obstante, en la reanudación Mochón igualaba a los 12 minutos de partido en un mano a mano con el portero y diez minutos más tarde ponía por delante a los industrialistas adelantándose al meta local y marcar a puerta vacía.

El Ciudad de Cádiz comenzó a tomar riesgos y dejaba espacios atrás, lo que aprovechó el cuadro visitante matando el partido a la contra. Mochón se marchaba del único defensa que cerraba casi en el centro del campo y cedía a Juan Carlos, batiendo este con la derecha a Lucas (86'). Y ya en el tiempo de descuento, el punta chipionero rubricaba su gran partido con el tercero de su cuenta particular y el cuarto de los visitantes.

Mochón lleva cuatro goles en cuatro partidos.

Con este triunfo, el Jerez Industrial se sitúa en la sexta plaza a sólo una de la que da derecho a jugar la fase de ascenso y que ocupa con dos puntos más (25) el Taraguilla. La próxima semana, los de Nono Prado reciben al Puerto Real, colista de la clasificación con sólo 4 puntos sumados.

Triunfos de Guadalcacín y Xerez DFC B

El CD Guadalcacín ha dado un golpe en la mesa haciéndole una manita al Tarifa, un rival directo en la pelea por el play-off de ascenso. Los de David Navarro sentenciaron el partido en una primera parte espectacular en la que anotaron cuatro goles. Hamza abrió el encuentro a los 22 minutos, Serrano hacía el segundo y el tercero y justo antes del descanso Guillermo materializaba el cuarto. A 15 minutos del final, de nuevo Guillermo completaba la goleada. El Guadalcacín es cuarto con 28 puntos, a cuatro del Ciudad de Cádiz y cinco más que el Jerez Industrial, sexto y que marca la línea de aspirantes al play-off.

Y también tres puntos muy importantes los que ha sumado el filial del Xerez DFC en el Doro Stadium de Algaida. La victoria se fraguó con el doblete de Jesús Gaviño. Se adelantó el XDFC B a los 39 minutos de partido, igualaba Cristian Tejero en la segunda mitad y en el 75' llegaba el 1-2 definitivo. Ambos equipos acabaron con diez por las expulsiones por doble amarilla de Yeray y Garcés.