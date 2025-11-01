Asequible salida a priori para el Xerez Toyota a casa del colista

Salida en principio asequible para el Xerez Toyota Nimauto, que se mide este domingo a partir de las doce del mediodía al colista del Grupo 5 de Segunda División B, un Heredia Málaga, equipo de la barriada malagueña de Carranque, que sólo ostenta una victoria esta temporada y fue en la primera jornada en casa del Melilla (2-3) y un punto más logrado en la segunda, por lo que acumula cinco derrotas consecutivas y no conoce la victoria en la cancha del José Luis Pérez Canca. Por contra, el Toyota Nimauto es segundo a un punto del líder Mengíbar y única escuadra que se mantiene invicta después de las siete primeras jornadas disputadas.

Los de Isco Torres quieren alargar su gran momento de forma y apuestan por un triunfo para poner aún más distancia con la quinta plaza que marca el Bujalance, al que aventaja ya en seis puntos. Los azulinos llegan con mucha moral al encuentro tras superar al Cádiz Virgili en el derbi del pasado fin de semana y quieren recuperar la senda de la victoria a domicilio, ya que la última salida se saldó con un empate en cancha del filial de ElPozo de Murcia.

El técnico isleño del Xerez Toyota analiza así el choque contra los malagueños: "Otro partido ante un filial, en este caso del Málaga Heredia 21, equipo que milita en Segunda División y al que nos enfrentamos en esta pretemporada. Algunos de sus jugadores ya están en dinámica del primer equipo, los conocemos bien, son muy jóvenes y algunos han militado en las categorías inferiores de la selección andaluza e incluso en las categorías de base de la selección española. Por tanto, es un equipo que reúne jugadores de calidad pero es cierto que plagado de juventud y quizás estén pagando este peaje en la competición hasta el momento, ya que ocupan la última plaza. Empezaron bien la competición con una victoria y un empate, pero es cierto que luego todo lo que han jugado lo han perdido. Evidentemente nosotros trataremos de hacernos fuertes y mostrar nuestra veteranía allí, pero no queremos que nos sorprendan y sabemos que es un equipo joven muy atrevido, que juega un fútbol sala muy vertical, muy dinámico y, eso sí, cometen errores, así que trataremos de aprovecharlo".

Isco añade que "llegamos bien después de la victoria conseguida en casa contra el Virgili y a sólo un punto del primer clasificado. Por tanto, el equipo está con ganas al menos de seguir ahí en la zona alta de la clasificación y para ello tenemos que conseguir los tres puntos en Málaga. Todos los jugadores están disponibles, están entrenando a un buen nivel, nos encontramos en un buen momento de la temporada y estamos tratando de seguir mejorando en todos los aspectos del juego, tanto a nivel defensivo como ofensivo. Estamos comn ganas de seguir consiguiendo victorias, ya que el equipo ha encadenado una racha positiva, somos el único equipo invicto en la categoría y queremos seguir siéndolo, así que para eso vamos a Málaga, con esa intención de ganar el partido y seguir en lo más alto".