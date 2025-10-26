El Xerez Toyota se lleva el derbi ante el Cádiz Virgili y sigue la estela del líder (5-3)

El Xerez Toyota Nimauto se llevó el derbi frente al Virgili de Cádiz en un polideportivo Ruiz-Mateos lleno hasta la bandera y que disfrutó con el espectáculo que ambos equipos pusieron en liza en la pista. Los azulinos fueron superiores en todo momento ante un rival que no se entregó en ningún momento. El equipo de Isco Torres se marchó al descanso con 2-0 gracias a los tantos de Álex Constantino y Grimaldi. La reacción cadista llegó en el inicio de la segunda mitad, llegando a empatar el encuentro, aunque los locales metieron una marcha más anotando tres goles que dejaba el partido visto para sentencia pese al último gol amarillo a tres minutos del final.

Con esta victoria, el Xerez Toyota Nimauto se mantiene como único equipo invicto del campeonato y a un punto del líder Mengíbar, que derrotó 5-1 al Alchoyano. Los azulinos tienen ya seis puntos de ventaja sobre el quinto clasificado y cinco con respecto al Virgili y al Sima Granada, tercero y cuarto respectivamente.

Sorprendió el Toyota saltando a la cancha con un juego de cinco. El choque comenzó con polémica por unas claras manos en el área visitante a disparo de Manu Orellana, pero los árbitros no señalaron el penalti. De cualquier forma, el primer tanto no tardaría en llegar. A los dos minutos, Constantino remataba a placer un gran servicio de Tote para empujar al fondo de la red logrando el primero de los goles de los locales.

Apretó a partir de entonces el Cádiz Virgili y pudo empatar en un mano a mano de Óscar Lojo con Juaki, pero el meta xerecista estuvo muy acertado y el atacante no tanto, disparando al cuerpo del guardameta. A diez minutos para el descanso, Cádiz Virgili pasó a utilizar la figura del portero-jugador y el Toyota contraatacaba con la misma táctica. Así, Buendía mandaba la pelota al palo tras un zurdazo que llegó a desviar el meta Hilario, quien respondía de nuevo a otro lanzamiento de Buendía. Constantino mandaba por encima del larguero en una posición franca. Y a pocos segundos para el 20', Grimaldi conseguía el segundo de los xerecistas en una rápida contra montada por Constantino.

Segundo acto

La segunda mitad arrancaba con el tanto que metía al Virgili en el partido, un obús de Abraham Cintado ante el que poco pudo hacer Juaki. Siguió jugando de cinco el Toyota y Constantino estuvo a punto de batir a Hilario en otra buena ocasión. Tote, actuando como portero jugador, desviaba con el pie un disparo de Poti. Constantino hacía trabajar al meta visitante y acto seguido perdía un balón en salida que le costaba el empate a su equipo.

Clasificación.

La alegría le duró muy poco al Virgili porque en una falta, Manu Orellana disparaba a portería y el balón entraba con algo de suspense ante un Jony que pudo hacer mucho más para evitar el 3-2. A seis minutos del final, Joselito materializaba el cuarto en una contra rapidísima de Tote. El disparo del cierre xerecista se colaba por la escuadra tras tocar levemente en un jugador contrario. Y apenas un minuto más tarde, la 'delicatessen' de la jornada obra de Grimaldi. Recibió un pase en largo de Constantino y con la derecha y con un sutil toque elevaba ante Jony para lograr el quinto de su equipo y el segundo de su cuenta particular.

A tres minutos del final y jugando de cinco, el Virgili hacía el tercero en un disparo lejano de Poti que se coló por debajo del cuerpo de Juaki. Se defendió con orden el Toyota en esos minutos finales para dejar la victoria en Jerez en un derbi apasionante que coloca a los azulinos con cinco puntos de ventaja sobre el cuadro de Juan Carlos Gálvez y como único perseguidor claro del Mengíbar.