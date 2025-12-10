Así queda la clasificación tras la recuperación del Recre - UCAM Murcia

El UCAM Murcia se ha aupado a la segunda posición del Grupo 4 de Segunda Federación tras vencer al Recreativo de Huelva por 1-2 en el Nuevo Colombino en el partido aplazado hace unas semanas. El equipo de Germán Crespo asciende a la segunda plaza con 25 puntos y desbanca una posición a La Unión Atlético, Lorca y Xerez CD, ahora tercero, cuarto y quinto respectivamente con 24. Sale el Extremadura de la zona de play-off de ascenso (23).

Clasificación.