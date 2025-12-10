El UCAM Murcia asalta el Nuevo Colombino y hunde al Recre (1-2)

El UCAM Murcia se ha impuesto por un gol a dos al Recreativo de Huelva en el Nuevo Colombino en el partido de la octava jornada aplazado en su momento por el temporal de viento y lluvia que afectó hace unas semanas a la provincia onubense. El UCAM, que el pasado sábado superaba 2-0 al Xerez CD, se adelantaba a los 12 minutos por medio de Juanma Bravo y a cinco del final Mizzian marcaba el segundo que prácticamente sentenciaba el encuentro, pese a que Bernal acortaba distancias en el descuento.

Los locales arrancaron fuertes el encuentro con un tiro al palo en el primer minuto y otra ocasión clara de Mena en el 4'. Sin embargo, el tanto de Juanma colocaba el 0-1 y a Roni le anulaban el empate por fuera de juego. Néstor estuvo cerca de igualar antes del descanso y en la reanudación Paolo no alcanzaba un buen centro de Alberto. Vela también lo intentó desde lejos, pero el Recre fue perdiendo fuelle y en el 85' Mizzian transformaba un penalti para materializar el 0-2. En el descuento, Bernal marcaba el 1-2, insuficiente.

Con este resultado, el UCAM asciende a la segunda plaza y relega al Xerez CD a la quinta, mientras que el Recreativo de Huelva se queda con 19 puntos, uno por encima del play-out que marca el Xerez DFC y también con uno de ventaja sobre el Puente Genil, en descenso directo.