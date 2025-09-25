Ausencias en los debuts del CTM Jerez en la máxima categoría femenina y en División de Honor masculino

Los equipos del Club Tenis de Mesa Jerez inician este fin de semana sus respectivas competiciones nacionales, empezando por el primer equipo femenino que debuta en la Superdivisión Liga Iberdrola, la máxima categoría del tenis de mesa nacional femenino, y el masculino de División de Honor, en este caso el segundo escalón español.

El comienzo no es el ideal, ya que todavía hay algunos jugadores que están a la espera de incorporarse a la disciplina del club y desde la directiva insisten en que todavía no tiene instalación para realizar los entrenamientos matutinos con los foráneos que han llegado a los dos equipos de la máxima categoría. Algunas de las jugadoras aún no han llegado a Jerez por este motivo.

En este sentido, "el club quiere realizar un llamamiento al señor Tomás Sámpalo (delegado de Deportes), con el que se gestiona desde hace semanas para alcanzar una rápida solución a este problema, y que es una traba para nuevas contrataciones y gestiones", apuntan desde la entidad.

"Con todo esto, el club jerezano se desplazará a Burgos para el primer partido de liga de Super Nacional femenina y recibirá en casa al Tecnik de Huelva para la disputa del primer partido de primera nacional masculina", apuntan.

En cuanto a las ligas autonómicas, "tendremos por delante la disputa de los derbis locales", ya que el club jerezano tiene dos equipos inscritos en Liga Andalucía y tres en Super Andaluza y uno en División de Honor Andaluza. El Chematm se enfrentará al Maxcolchón en liga Andalucía y el Mesón Alcazaba al Plus Asesores en Super Andaluza. El Goframa de Super recibirá al Chiclana en las instalaciones de Pío XII y el Jerez Promesas de División de Honor Andaluza se desplaza a El Puerto de Santa María para jugar con el CD El Puerto.

"Invitamos a los aficionados del tenis de mesa para que acudan al pabellón del Colegio de Pío XII este sábado a las 10 de la mañana para disfrutar de este bello deporte", indican desde la entidad jerezana.