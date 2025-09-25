Excelentes resultados del Club Paparunners de Jerez en el Califa Mountain Festival

El Club Deportivo Paparunners, entidad jerezana federada en montaña y con una destacada trayectoria tanto en competiciones nacionales como internacionales, ha vivido unos días inolvidables en la cuarta edición del Califa Mountain Festival celebrado en Cerro Muriano (Córdoba) los días 19, 20 y 21 de septiembre. Con 15 inscritos en esta edición, tuvieron tres días de intensas carreras por montaña que pusieron a prueba la resistencia y destreza de los participantes en un terreno exigente, seco y caluroso.

El evento se desarrolló con una variada programación de pruebas que abarcó desde una carrera nocturna de 15 kilómetros hasta una contrarreloj final de 12 kilómetros. A lo largo del fin de semana, los deportistas demostraron su gran nivel y el espíritu de superación que caracteriza al Club Paparunners.

Resultados

Daniel Luque González, del equipo Alpino Benalmádena, fue el gran protagonista del fin de semana, logrando el primer puesto en las tres pruebas del evento, incluida la prueba reina, la Califa del sábado, de 25 kilómetros y 900 metros de desnivel positivo. Su destacada actuación le permitió hacerse con la victoria global en el festival. Por parte del club jerezano, Manuel Organvídez Rosado, joven promesa de la categoría juvenil, se impuso en la prueba de 13 kilómetros y 600 metros de desnivel positivo, con un tiempo de 1:17:58. Además, destacó al finalizar como primer clasificado de su categoría juvenil en la clasificación general de las tres pruebas.

Manuel Organvídez Rodríguez, por su parte, demostró su calidad al conseguir un meritorio segundo puesto en la categoría Veterano A en la clasificación general, un resultado que subraya la versatilidad y el nivel competitivo de todos los miembros del club. Además, todos los miembros del Club Deportivo Paparunners inscritos en las tres etapas las completaron con éxito, convirtiéndose en finishers del Califa Mountain Festival.

El club también mostró su compromiso con el deporte base, con la participación de tres jóvenes atletas en la prueba de categoría Alevín celebrada el sábado, un paso importante para fomentar el crecimiento del trail en las generaciones más jóvenes. Las tres pruebas sumaron un total de 52 kilómetros con 2300 metros de desnivel positivo, un recorrido extremadamente técnico que puso a prueba tanto la resistencia física como la capacidad de adaptación de los corredores. A pesar del calor y las condiciones secas del terreno, los atletas del club lograron superar todos los desafíos y marcaron una presencia destacada en la competencia.

Agradecimientos

El Club Deportivo Paparunners agradece el apoyo de todos sus patrocinadores, especialmente de la Diputación de Cádiz, "que ha hecho posible nuestra participación en este evento de alto nivel. La excelente actuación de nuestros deportistas es un reflejo del compromiso y la dedicación con la que afrontan cada competición, llevando siempre el nombre de Jerez y del Club Deportivo Paparunners en lo más alto".

El Club Deportivo Paparunners es una entidad deportiva federada en carreras por montaña que participa activamente en competiciones tanto a nivel nacional como internacional. "Nuestro club se distingue por su fuerte compromiso con la comunidad deportiva y la promoción de los valores del trail running", sostienen desde la entidad.