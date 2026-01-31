El Ayuntamiento y Sportmadness presentan la XXX Media Maratón ‘Ciudad de Jerez’ 2026 que se disputará el 18 de octubre

El delegado de Deportes, Tomás Sampalo, en compañía del director-gerente de Sportmadness, Diego Molina y del responsable técnico, Antonio Martín-Bejarano, han presentado la XXX Media Maratón ‘Ciudad de Jerez’ 2026, que se disputará el domingo 18 de octubre, a partir de las 9 horas, con salida de la Avenida Alcalde Álvaro Domecq (entrada al González Hontoria) y llegada en el Estadio Municipal de Chapín.

El delegado ha destacado en su intervención, que “esta prueba celebra en esta edición 30 años y que se encuentra totalmente consolidada en el calendario de los corredores”, señalando también que “desde que terminó la pasada edición, con más de 1200 participantes, nos pusimos a trabajar en la Delegación de Deportes y nos reunimos con los corredores, que nos han realizado propuestas que han servido para mejorar la prueba”. Una de las novedades, ha sido adelantar la prueba una hora ya que se iniciará a las 9 de la mañana, y otra anunciar su celebración con nueve meses de antelación para facilitar la agendas de los corredores”.

La carrera, de 21 kilómetros, tendrá el mismo recorrido que la edición de 2025 que ha sido calificado por Sampalo como “un itinerario cómodo de correr, con un nivel llano, y con paso por atractivos turísticos como la Plaza de Toros y la Real Escuela, teniendo la meta en el Estadio Municipal de Chapín y la salida en la Avenida Alcalde Álvaro Domecq. El Ayuntamiento sigue apostando por este evento deportivo histórico después de 30 años y con muchas ganas de seguir uniendo su patrimonio histórico con la energía de la alta competición siendo también una forma de impulsar nuestra candidatura Jerez 20231 como capital Europea de la Cultura”, ha declarado Tomás Sampalo.

Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web: https://mediamaratonciudaddejerez.com, donde además hay un apartado para aquellos que deseen ser voluntarias y voluntarios en el evento.

También ha anunciado el delegado que en esta edición “queremos tener un detalle con los participantes del pasado año de la Media Maratón y vamos a abrir tres días previos de cortesía, 3,4 y 5 de febrero para que tengan un precio con descuento como muestra de agradecimiento por su participación e impulso, así como también recibirán unos manguitos de regalo. Asimismo, habrá una importante bolsa del corredor, y novedades en la misma, que “si ya el pasado año contaba con numerosos obsequios deportivos de las empresas colaboradoras, este año se va a potenciar aún más”, ha señalado.

El director-gerente de Sportmadness, Diego Molina, empresa encargada de la organización de este evento, ha revelado que “se está llevando a cabo un gran trabajo para buscar la calidad en todos los ámbitos de la prueba. Queremos inscripciones pero también queremos calidad, ya que detrás de cada dorsal hay una historia”.

Antonio Martín-Bejarano ha manifestado que “estoy seguro que los corredores volverán a disfrutarla. Desde aquí animo a participar en un evento deportivos, lúdico y de convivencia”. También ha tenido palabras de gratitud “para todos los equipos de Jerez que se vuelcan cada edición con esta prueba”.