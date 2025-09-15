El Baloncesto Xerez CD tritura al UB Jerez (55-112)

El Xerez Club Deportivo Baloncesto ha arrancado con fuerza la Copa Diputación N1 Femenina 'Memorial Carlos Luque' y se ha impuesto con gran autoridad al UB Jerez en el Palacio de Deportes de Chapín en la primera jornada de esta competición por 55-112. El marcador lo dice todo y reflejó sobre la cancha el gran potencial de las jugadoras de Trini Bou.

El equipo xerecista imprimió un ritmo alto al juego desde el inicio, con una defensa intensa y un ataque fluido, que pronto abrió brecha en el marcador. Las rotaciones mantuvieron la energía durante todo el choque y la clara superioridad azulina se vio aumentada en cada cuarto. La diferencia en el rebote y la efectividad en el tiro exterior terminaron por sentenciar un derbi que tuvo un claro color visitante. Además, las locales no estuvieron nada acertadas en el tiro ni en defensa.

La MVP del conjunto xerecista fue Alejandra Linares, sumando 30 de valoración con 19 puntos convertidos, 11 rebotes y 3 asistencias, seguida de Eva Sirena de Meyer con 25 de valoración con 21 puntos convertidos y 8 rebotes. Bou contó con Alejandra Linares, Elsa Kubala, Natalia Magriñá, Candela Tinoco, Lucía Cruzado, Eva de Mayer, Sheila Valencia, Alejandra Bohórquez, Celia Calvo, Leyre Nebot, Chloe Bosch, Eva Tomás, Laura Rodríguez y Manuela Vega. La entrenadora de las azulinas está a la espera de la llegada de Eduglatriz Carolina Castro, concentrada con Venezuela en el Mundial sub-23 de China y en breve también podrá disponer de Celia Calvo, que supervisada por Clínica Riots Sevilla, ha mejorado bastante de su lesión.

El partido dejó momentos muy especiales para las azulinas, ya que entraron en acción hasta tres jugadoras de la Xerez Rookies Academy, las júniors Chloe Bosch y Leyre Nebot y la cadete Eva Tomás. Además, la también cadete Laura Rodríguez estuvo en el banquillo.

La jornada 2 y definitiva de esta Copa Diputación decidirá el campeón. Será el domingo 28, a las 12:00 horas en el Ruiz-Mateos, una cita en la que el Xerez CD Baloncesto se enfrentará al Cádiz CB Gades en lo que promete ser una auténtica final.

El CD Unión Baloncesto Jerez debe mejorar bastante de cara al inicio de la competición.

Mientras, el UB Jerez llegaba a esta cita una plantilla renovada que poco a poco se va conjuntando y contaba con algunas bajas, que obligó a los técnicos a apostar por algunas jugadoras júniors, siempre dispuestas a competir, pero saben que a su equipo le queda trabajo por delante para mejorar y corregir los errores cometidos de cara al inicio de liga. La próxima jornada será la última también para las pupilas de Pablo y Javi, que se desplazarán hasta Cádiz el próximo sábado 20 de septiembre, a las 19:00 h.