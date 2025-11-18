El Baloncesto Xerez CD aprovecha el parón por la borrasca 'Claudia' para recargar las pilas

La jornada séptima de la Liga Nacional N1 que se tenía que disputar el pasado fin de semana fue suspendida por la Federación Andaluza de Baloncesto a través de una circular remitida a los clubes por la Alerta Naranja emitida por la AEMET en Andalucía Occidental. De este modo, los equipos masculino y femenino del Xerez CD no disputaron sus respectivos encuentros ante el CD Huelva La Luz fuera y contra el Cordobasket en el Ruiz-Mateos por los efectos de la borrasca 'Claudia'. La suspensión era la medida más lógica por motivos de seguridad, priorizando la integridad de los jugadores y las jugadoras, árbitros, familiares y aficionados ante la amenaza de las condiciones meteorológicas adversas.

Las dos escuadras, pendientes de conocer la nueva fecha de los enfrentamientos aplazados, han aprovechado el parón para hacer piña y recargar las pilas de cara a una competición especialmente dura tanto para el cuadro femenino como para el masculino.

El conjunto de Trini Bou ha encarado el parón después de un inicio sobresaliente, que mantiene vivo el sueño de volver a pelear por el ascenso. Las xerecistas han completado las seis jornadas de la competición mostrando un nivel altísimo, consolidándose como líder de la clasificación, en base a su gran solidez defensiva, la capacidad para competir que ha mostrado en pistas exigentes, a la regularidad colectiva del grupo, incluso en partidos ajustados, y a la portación destacada tanto de las incorporaciones como del bloque que ya lideró al plantel la temporada pasada.

El Xerez CD masculino va a más con el paso de las jornadas.

Luces y sombras del Xerz CD masculino

Por su parte, el equipo masculino no pudo desplazarse hasta Huelva y, después de un inicio titubeante, va a creciendo jornada a jornada. Ha vivido un inicio de liga con luces y sombras, pero mostrando un crecimiento continuo. En las seis primeras fechas se ha medido a rivales de entidad, ha firmado victorias de mérito, especialmente en casa, ha encajado derrotas ajustadas, entre ellas el último encuentro, en un duelo en el equipo lo intentó hasta el final, está consolidado un bloque joven, intenso y con margen de mejora y se encuentra en la mitad de la tabla, con la sensación de que irá a más en la segunda vuelta.

Antonia Beltrán, presidenta del Xerez Club Deportivo Baloncesto, ha destacado sobre el aplazamiento de los partidos que "era la media más lógica, la seguridad es lo primero, y agradecemos a la Federación la rápida comunicación y a nuestras familias, afición y jugadores y jugadoras su comprensión. Estamos aprovechando este parón para seguir trabajando, hacer piña como la familia que somos y preparar la vuelta a la competición con las máximas garantías".