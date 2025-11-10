El Baloncesto Xerez mantiene el liderato en Moguer con un ejercicio de resistencia (68-70)

Suma y sigue para el Baloncesto Xerez: seis de seis. El equipo de Trini Bou ha sumado la sexta victoria consecutiva de la temporada y se mantiene como líder en solitario. Sufrió bastante el cuadro azulino en Moguer, pero finalmente se llevaba el gato al agua por dos puntos (68-70) después de un partido emocionante en el que las jerezanas tuvieron que emplearse a fondo para derrotar a un contrario que siempre se mantuvo en el partido.

El encuentro comenzó con un ritmo irregular por parte del equipo de Trini Bou, que no consiguió imponer su juego fluido en ataque ni encontrar continuidad en defensa. El conjunto onubense, muy sólido en el rebote y con acierto exterior, aprovechó cada desconexión visitante para mantener el marcador igualado durante todo el choque. “No hemos entrado de manera continuada en el partido y eso nos ha hecho sufrir durante todo el encuentro”, reconocía la entrenadora xerecista, Trini Bou, tras el partido.

Pese a las dificultades, el Xerez volvió a demostrar madurez y carácter competitivo. En los minutos finales, una gran defensa colectiva y la aportación ofensiva de Eva Sirena De Meyer, con 19 puntos y 19 de valoración, resultaron decisivas. Junto a ella, Elsa Kubala firmó un partido muy completo con 13 puntos, 11 rebotes y 3 asistencias, sumando 18 de valoración y mostrando su liderazgo en los momentos más calientes del encuentro. También destacaron Sheila Valencia, muy activa en ambos lados de la pista, y Celia Calvo, que aportó equilibrio en la dirección.

Con este triunfo, el equipo jerezano mantiene el liderato en solitario y sigue firmando una temporada impecable con seis victorias en seis jornadas, en una liga cada vez más exigente. El próximo compromiso será el sábado 15 de noviembre a las 20:30 en el Polideportivo Ruiz-Mateos, donde el Xerez Club Deportivo Baloncesto recibirá a Cordobasket, otro de los conjuntos llamados a estar en la parte alta de la tabla y que intentará romper la excelente racha azulina. De hecho, las cordobesas son cuartas con un balance de cinco victorias y una derrota y esta semana han apalizado al Estepona (80-41).