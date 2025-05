El Baloncesto Xerez CD se queda sin el soñado ascenso a Liga Femenina 2

No pudo ser. El Baloncesto Xerez CD se ha quedado sin el soñado ascenso a la Liga Femenina 2. Las azulinas acudían a la fase de ascenso que se ha disputado en el Nou Congost de Manresa (Barcelona) con la ilusión por bandera y el firme propósito de dar el salto de categoría tras su excelente liga regular, en la que terminaron primeras, y después de haberse proclamado campeonas de la Final Four del Grupo A celebrada en el Ruiz-Mateos ganando sus tres partidos, pero se encontraron con otros tres durísimos rivales en su Grupo B (Manresa CBF, La Salle Versia Bilbao y Lucentum) y perdieron los encuentros por pequeños detalles, tanto que todas las escuadras llegaron a la última y definitiva jornada con opciones. Las anfitrionas ascendieron de forma directa.

Xerez CD, 47-La Salle, 53

Las xerecitas abrieron el fuego el miércoles frente a La Salle Versia Bilbao y cedieron por 47-53. La primera parte fue muy equilibrada, las xerecistas plantaron cara a las de Mikel García y se marcharon al descanso perdiendo por un punto (30-31). En la segunda mitad, los nervios, la presión y el no querer caer en el estreno hicieron mella en ambas escuadras, a las que les costó un mundo anotar. Las bilbaínas se serenaron y antes y lograron una renta de ocho puntos (36-44). Las de Massarelli, tras un tiempo muerto, reaccionaron con un parcial de 7-0, pero lo les llegó para darle la vuelta al marcador frente a un rival que terminó decantando la balanza a su favor con el triple clave de Echeverría (46-51) cuando restaba poco para el final.

Manresa CBF, 60-Xerez CD, 56

Tras el duro revés, el Xerez CD se enfrentó el jueves a las anfitrionas del Manresa CBF y la moneda también salió cruz, 60-56. Las azulinas realizaron también un buen partido e hicieron sufrir a un combinado catalán que sufrió muchísimo. Las xerecistas mostraron sus excelentes individualidades y durante muchas fases del choque anularon a su rival. El choque, al igual que el de la primera jornada, arrancó cerrado y con pocos puntos hasta desde la línea de tiros libres. De hecho, el primer cuarto acabó con ventaja de las de Massarelli por 6-8 únicamente.

El segundo cuarto comenzó de la mejor forma posible para las azulinas, que se colocaron 8-15, pero las catalanas se agarraron a la pista y gracias a su mayor acierto en el rebote defensivo y un nuevo triple impidieron que las azulinas ampliaran más la ventaja (13-15), aunque lo lograron a reglón seguido y llegaron al descanso con una ventaja de cuatro puntos. Tras el descanso, llegó la reacción local y el Manresa apretó hasta alcanzar un 30-28 que le daba aire. El intercambio de golpes en una cita muy igualada no paró el Baloncesto Xerez CD fue capaz de volver a remontar una desventaja de cinco puntos, pero se iba al cuarto cuarto por detrás, 42-39. En el tramo final, las locales se mostraron más acertadas y se llevaron el envite por 60-56. Durísimo revés para un equipo que mereció más.

Las jugadoras del Baloncesto del Xerez CD hacen piña en uno de sus encuentros en Manresa.

Xerez CD, 51-Lucentum Alicante, 55

Las de Massarelli, pese a las dos derrotas, todavía tenían opciones de pelear por el asenso en la jornada del sábado en su cita ante Lucentum Alicante -el campeón de grupo subía de forma directa y el segundo accedía a una repesca-, pero pudieron doblegar a las alicantinas en otro compromiso tremendamente igualado que concluyó 51-55.

Pese a no haber logrado el objetivo, la experiencia para las xerecistas, que estuvieron arropadas por muchísimos aficionados que se hicieron notar tanto por Manresa como en el pabellón durante los partidos, ha resultado muy positiva y enriquecedora.

El club no tira la toalla y apuesta por seguir intentándolo: "No se logró el ascenso, es cierto, pero ganamos algo igual de valioso: la certeza de que este proyecto está vivo, que emociona, que tiene raíces fuertes y alas grandes. Nos llevamos la experiencia. Nos llevamos el orgullo. Y nos llevamos las ganas de volver. Esto no termina aquí. Solo es el final de un capítulo maravilloso. Ahora toca volver a soñar, y lo vamos a hacer aún más alto. Gracias, Xerez. Gracias, equipo. Gracias, afición. Volveremos. Y volveremos más fuertes".