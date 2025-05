El Baloncesto Xerez CD, clasificado para la Fase de Ascenso a Liga Femenina 2

La Final Four del Grupo A de la Liga N1 Femenina se está disputado durante este fin de semana en el polideportivo Ruiz-Mateos con el Baloncesto Xerez CD, Ciudad de Moguer (Huelva), CB Salliver (Fuengirola) y CB El Palo (Málaga) en liza y con dos plazas para la siguiente fase de ascenso a Liga Femenina 2 en juego. En ese segundo ciclo habrá dieciséis equipos, divididos en dos sedes con ocho cada una y con tres ascensos también en cada una de ellas.

El equipo xerecista que entrena Emiliano Massarelli ha demostrado el dominio que ha exhibido en liga y solo ha necesitado dos de las tres jornadas para convertirse en el primer conjunto clasificado para esa fase definitiva. En la jornada del viernes, las azulinas vencieron al CB El Palo por un contundente 63-38 y este sábado ha superado también con autoridad al CB Salliver Higuerón Hotel Fuengirola por 66-45.

El Xerez CD accedió a la Final Four tras dejar en la cuneta en los cuartos de final al Cordobasket, escuadra a la que vapuleó en la ida por 38-104, mientras que la vuelta no se disputó porque las cordobesas no se presentaron.

La otra plaza está aún por decidir. En el otro duelo de este sábado, el Ciudad de Moguer cayó ante El Palo (44-50) y el viernes también había perdido 42-45 contra Salliver, por lo que se ha quedado ya sin opciones. De este modo, El Palo y la también escuadra malagueña de Fuengirola llegan igualadas con un triunfo cada una y se jugarán este domingo el billete restante para la fase de ascenso.

La última jornada de esta Final Four se disputa este domingo con el apasionante CB Salliver Fuengirola contra CB El Palo Basket4Life (11:00) y el Xerez CD-Ciudad de Moguer (13:00).

La Federación Andaluza de Baloncesto se ha volcado con el evento y querido agradecer al Ayuntamiento de Jerez, que también se ha volcado, su colaboración a través de sus redes sociales: "Queremos expresar nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Jerez por su excelente acogida y apoyo en la organización de esta fase final. También destacamos el papel del Pabellón Ruiz-Mateos, escenario de grandes emociones durante todo el fin de semana".