El Baloncesto Xerez femenino inicia la pretemporada en un año con objetivos importantes

El Baloncesto Xerez Club Deportivo femenino, que un año más participa e la Liga N1 con el objetivo de intentar dar el salto de categoría que se le escapó la pasada temporada, inició hace unos días la pretemporada 2025/26 bajo la dirección de la entrenadora Trini Bou Estrada, contando con un cuerpo técnico formado por Peri Sixto como preparador físico, además de psicóloga deportiva y el equipo de Clínica Qualis Motus en el área de fisioterapia.

La plantilla está actualmente compuesta por 11 jugadoras sénior, reforzada con la incorporación de las jóvenes talentos de la cantera y academia Xerez Rookies Academy consolidando así la apuesta del club por la formación y proyección de jugadoras en formación tanto locales como del territorio nacional.

El plan de la pretemporada contempla un mes de entrenamientos dobles con sesiones en pista, gimnasio y un stage de concentración, diseñado para llegar al inicio de la liga en óptimas condiciones. El calendario incluye además la participación en la Copa Diputación Memorial Carlos Luque, donde el Xerez Club Deportivo intentará conseguir su tercer título consecutivo en esta competición.

El primer partido se disputará el próximo 13 o 14 de septiembre con horario aún por determinar frente al Unión Baloncesto Jerez. Posteriormente, el 28 de Septiembre a las 12:00 horas en el Polideportivo Ruiz-Mateos, las jerezanas recibirán al CB Cádiz Gades, en un segundo partido que decidirá el campeón, ya que esta edición de la Copa Diputación se celebrará en formato triangular en esos los dos fines de semana. El estreno oficial en la Liga Nacional N1 Femenina será el domingo 5 de octubre en la cancha del Estepona.