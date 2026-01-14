El Baloncesto Xerez cierra la primera vuelta líder y el UB Jerez, noveno

El Baloncesto Xerez CD femenino ha cerrado la primera vuelta de la Liga Nacional N1 con una nueva victoria de mérito, la duodécima de la temporada, que confirma su excelente momento competitivo y lo consolida como líder de la clasificación con un balance de 12 victorias y tan solo una derrota. El triunfo ante el Instituto Español Ciudad de Huelva fue el reflejo de un equipo sólido, maduro y competitivo, capaz de imponer su ritmo en los momentos decisivos del encuentro.

Desde el inicio, el conjunto dirigido por Trinidad Bou mostró una puesta en escena seria y concentrada, consciente de la importancia del partido para cerrar la primera fase del campeonato en lo más alto. El encuentro fue intenso, con alternancias en el marcador y un ritmo elevado, pero el Xerez supo mantener el control emocional y táctico en los momentos clave.

El choque se decantó gracias al trabajo colectivo, especialmente en el rebote y la defensa, donde las azulinas marcaron diferencias. El Xerez dominó el juego interior, cerrando bien su aro y castigando cada error rival con transiciones rápidas y buenas decisiones ofensivas.

En el plano individual, brilló con luz propia Carolina Castro, que firmó una actuación sobresaliente y fue designada MVP del partido. La jugadora xerecista completó un encuentro de altísimo nivel con 19 puntos, 12 rebotes, 1 asistencia, 1 tapón y 24 de valoración, siendo determinante tanto en ataque como en defensa. Su presencia en la pintura, capacidad para generar ventajas y liderazgo en los momentos calientes del partido fueron claves para inclinar la balanza del lado local. Con este triunfo, el Xerez CD Baloncesto pone punto final a la primera vuelta como líder empatado con el Náutico de Sevilla (12-1), con mejor basketaverage que las sevillanas.

Derrota del UB Jerez

por su parte, el UB Jerez cerraba la primera vuelta en Moguer, disputando un partido igualado que se decantó en el tramo final. El comienzo fue equilibrado, con ambos equipos mostrando un buen nivel defensivo. Aún así, Moguer logró una ligera ventaja y el primer cuarto terminó con un marcador de 14-11 a favor del conjunto onubense. Durante el segundo cuarto, las jerezanas mostraron una gran actitud, logrando remontando y poniéndose por delante en el marcador en varios momentos. Sin embargo, Moguer supo reaccionar y se llegó al descanso con un 29-26 favorable al equipo local.

El último cuarto decantó la derrota del UB Jerez en Moguer.

Tras el paso por vestuarios, el UBJ salió con muchas ganas y un gran acierto en los tiros exteriores. Gracias a ello, el equipo consiguió recortar distancias y competir de tú a tú durante todo el tercer cuarto, que finalizó con las jerezanas solo dos puntos por debajo en el marcador. En el último cuarto, el cansancio y el empuje final de Moguer marcaron la diferencia. El equipo local logró imponer su ritmo y ampliar la ventaja, dejando sin opciones a las visitantes, que finalmente no pudieron llevarse la victoria.