El Xerez Baloncesto cierra 2025 con una ajustadísima derrota ante Náutico (67-66)

El Xerez CD Baloncesto ha cerrado 2025 con una derrota por la mínima (67-66) en la pista del potente Club Náutico Sevilla en una cita correspondiente a la jornada 12ª de la Liga Nacional N1 Femenina, pero ese resultado cambia el gran momento que atraviesa el cuadro azulino. Las de Trini Bou llegan al parón navideño como líderes de la competición, igualadas a todo con las hispalenses, con un balance de once victorias y una sola derrota, que confirman la solidez y la consistencia de un proyecto que crece semana a semana.

El encuentro en Sevilla fue una prueba exigente, tanto desde el punto de vista competitivo como emocional. El Xerez CD Baloncesto se enfrentaba a una de las salidas más complicadas del calendario y lo hizo manteniendo sus señas de identidad, compitiendo hasta el último segundo y cayendo únicamente por detalles en un final apretado. El resultado, más allá del marcador, refleja la igualdad real de la categoría y la dificultad de mantener la excelencia durante una temporada larga.

Lecturas positivas

El choque dejó lecturas positivas. El equipo volvió a mostrar una defensa estructurada, capacidad para adaptarse a distintos ritmos de juego y una notable madurez competitiva, especialmente en los momentos de mayor presión. La falta de acierto en determinadas fases y la gestión de las últimas posesiones acabaron siendo determinantes, pero el rendimiento colectivo fue elevado para un equipo que disputaba su primer gran test lejos de casa.

En el plano individual, la aportación de Sheila Valencia, con 15 puntos, 5 rebotes y 16 de valoración, volvió a evidenciar su importancia en el equilibrio del equipo, mientras que Lucía Cruzado, máxima anotadora con 16 puntos, sostuvo al conjunto en los momentos de mayor exigencia ofensiva. Ambas simbolizan el carácter competitivo de un grupo que ha sabido asumir responsabilidades en escenarios complejos.

Calsificación del Grupo A de la Liga Nacional N-1.

La clasificación

Llegados al parón navideño, el balance del Xerez CD Baloncesto es sobresaliente. Once triunfos en doce jornadas, liderazgo en la clasificación y una identidad de juego reconocible sitúan al equipo jerezano como una de las referencias de la Liga Nacional N1 Femenina. El crecimiento no ha sido casual, responde a un trabajo constante del cuerpo técnico, a una planificación coherente y a un vestuario que ha sabido interpretar cada partido como una final.

Este primer tramo de la temporada ha servido, además, para consolidar al Xerez CD Baloncesto como un equipo fiable tanto en casa como a domicilio, con capacidad para gestionar ventajas, remontar marcadores adversos y competir en finales ajustados. La derrota en Sevilla no rompe esta dinámica, sino que introduce un matiz necesario de exigencia y aprendizaje de cara a la segunda vuelta.

Tras el descanso navideño, la competición se reanudará con la jornada 13ª, el sábado 10 de enero de 2026 a las 20:30 horas, en el Pabellón Ruiz-Mateos, con la visita del Ciudad de Huelva. Será el último partido de la primera vuelta y una oportunidad para que el equipo xerecista cierre esta fase inicial reafirmando su liderato ante su afición y consolidando un proyecto que, a día de hoy, ha superado con nota el primer gran examen de la temporada.