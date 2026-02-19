El Baloncesto Xerez se reencuentra con el triunfo

El equipo femenino del Xerez Club Deportivo Baloncesto firmó una victoria contundente en la jornada 18 de la Liga Nacional N1 Femenina, imponiéndose por un claro 34-95 al CB Careba - Caja ’87, en el regreso a la competición tras el obligado parón provocado por las alertas meteorológicas que afectaron a Andalucía en las últimas semanas.

El conjunto dirigido por Trini Bou volvió a pista mostrando la solidez competitiva que ha marcado su temporada. Tras varias semanas sin competición oficial, el equipo azulino salió con una defensa agresiva y un ritmo ofensivo muy alto que rompió el partido en el primer cuarto.

Resultados

La presión defensiva generó numerosas recuperaciones y permitió anotar en transición, abriendo una brecha que fue aumentando con el paso de los minutos. El parcial global refleja el control absoluto del juego en todas las facetas: rebote, circulación de balón y eficiencia en el tiro. Más allá del resultado, el partido dejó una lectura muy positiva: la profundidad de plantilla. Varias jugadoras aportaron en anotación, rebote y generación de juego, manteniendo siempre la intensidad independientemente de las rotaciones.

El equipo finalizó con 95 puntos anotados, destacando el buen porcentaje en tiros de campo y una clara superioridad en el rebote total, factores que impidieron al conjunto local encontrar ritmo ofensivo. La actuación más destacada del partido fue para Eduglatriz Carolina Castro Lutzardo, que firmó un encuentro muy completo: 16 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias, 4 recuperaciones, 1 tapón, finalizando con 21 de valoración.

Clasificación

Con este triunfo, el Baloncresto Xerez CD es segundo en la tabla clasificatoria después de las 16 primeras jornadas con un balance de 14 triunfos y 2 derrotas. Es líder el Náutico de Sevilla marcando un 15-1 mientras que Moguer es tercero con 13-4 y un partido más jugado. El UB Jerez, el otro equipo jerezano en competición, es octavo con un balance de 7-10.