Victoria contundente del UB Jerez frente al CD Colegio Claret (87-69)
Primera Nacional Femenina
Las jerezanas completaron un partido muy serio en el que nunca dieron opciones a su rival
El Guadalcacín FSF no puede con la pegada de STV Roldán
El UB Jerez consiguió una importante victoria este pasado fin de semana ante el CD Colegio Claret de Sevilla dentro de la Primera Nacional Femenina. Tras la semana de parón obligatorio debido a las condiciones meteorológicas, las jerezanas volvían a la competición ante un rival complicado, en partido de la 18 jornada.
Las sevillanas se presentaban en Jerez bajo mínimos, con tan solo 8 jugadoras para disputar el encuentro, el cual se inició con una gran intensidad de las del UBJ, que impuso un alto nivel de juego y elevó el marcador hasta un parcialde 33-15 en el primer periodo.
El segundo tiempo mantuvo la misma línea, las sevillanas intentaban resistir, pero las jerezanas se hacían fuertes en el rebote y conseguían anotar con facilidad, destacando un elevado acierto en el tiro exterior. Ambos equipos se encaminaban a vestuarios con un resultado de 56-32.
Al reiniciar el juego, las de amarillo buscaban cambiar la dinámica del partido, y elevaron su nivel defensivo, lo que, unido a un pequeño tramo de desconcentración de las de negro, supuso que las visitantes se llevaran el tercer parcial y recortaran 5 puntos en el marcador.
Para cerrar el encuentro, las locales simplemente mantuvieron la igualdad en pista para sostener su ventaja en el marcador, lo que les haría llevarse el encuentro y ganar el average total frente a un rival directo en la tabla. Al final, las jerezanas vencieron por 87-69.
Las mejoras valoradas del partido fueron Violeta Bernal, con 20 de valoración, Bea Rodríguez, con 11, y Ana Toro, con 10. El próximo fin de semana el UB Jerez volverá a jugar en casa, esta vez frente al Club Náutico Sevilla, el sábado a las 19:30 h.
También te puede interesar
Lo último