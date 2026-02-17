Victoria contundente del UB Jerez frente al CD Colegio Claret (87-69)

El UB Jerez consiguió una importante victoria este pasado fin de semana ante el CD Colegio Claret de Sevilla dentro de la Primera Nacional Femenina. Tras la semana de parón obligatorio debido a las condiciones meteorológicas, las jerezanas volvían a la competición ante un rival complicado, en partido de la 18 jornada.

Las sevillanas se presentaban en Jerez bajo mínimos, con tan solo 8 jugadoras para disputar el encuentro, el cual se inició con una gran intensidad de las del UBJ, que impuso un alto nivel de juego y elevó el marcador hasta un parcialde 33-15 en el primer periodo.

El segundo tiempo mantuvo la misma línea, las sevillanas intentaban resistir, pero las jerezanas se hacían fuertes en el rebote y conseguían anotar con facilidad, destacando un elevado acierto en el tiro exterior. Ambos equipos se encaminaban a vestuarios con un resultado de 56-32.

Al reiniciar el juego, las de amarillo buscaban cambiar la dinámica del partido, y elevaron su nivel defensivo, lo que, unido a un pequeño tramo de desconcentración de las de negro, supuso que las visitantes se llevaran el tercer parcial y recortaran 5 puntos en el marcador.

Para cerrar el encuentro, las locales simplemente mantuvieron la igualdad en pista para sostener su ventaja en el marcador, lo que les haría llevarse el encuentro y ganar el average total frente a un rival directo en la tabla. Al final, las jerezanas vencieron por 87-69.

Las mejoras valoradas del partido fueron Violeta Bernal, con 20 de valoración, Bea Rodríguez, con 11, y Ana Toro, con 10. El próximo fin de semana el UB Jerez volverá a jugar en casa, esta vez frente al Club Náutico Sevilla, el sábado a las 19:30 h.