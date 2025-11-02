Batacazo del Xerez Toyota Nimauto en casa del último (6-2)

El Xerez Toyota Nimauto ha sufrido la primera derrota de la temporada en liga. El equipo de Isco Torres ha caído este domingo en casa del Heredia Málaga, filial del equipo de Segunda División, por seis goles a dos en un mal encuentro en el aspecto defensivo. Los azulinos se mantienen segundos y los malagueños, pese al triunfo, siguen en la última posición.

Afrontaba el Toyota una salida a priori asequible a casa de un colista que sumaba cinco derrotas consecutivas y que los cuatro puntos que atesoraba en la clasificación los había logrado en las dos primeras jornadas. Sin embargo, el partido fue una historia bien distinta y a los dos minutos el filial malaguista ya se había colocado por delante en el marcador con un tanto de Carlos Romero.

El conjunto de Isco Torres buscó el empate durante la primera mitad, tuvo alguna ocasión, pero fue el Málaga el que de nuevo anotaba a los 15 minutos con un gol de Yussef. Álex Constantino recortaba distancia en el mismo minuto, pero Palomeque golpeaba de nuevo materializando el 3-1 con el que se llegaba al descanso.

El inicio de la segunda mitad fue demoledor para el Xerez Toyota. Carlos Romero hacía el cuarto para los locales en pleno festival y Pablo Blanco llevaba el partido al 5-1 antes del minuto diez. Hugo se unió a la fiesta con el 6-1 a cuatro minutos del final y por último Constantino marcaba el 6-2 con el que se llegaba al final del encuentro.

Primera derrota del Xerez Toyota Nimauto, que sigue segundo, aunque ahora con dos puntos de ventaja sobre Sima Granada y Cádiz Virgili, que sacaron adelante sus compromisos, mientras que ElPozo es quinto con 11 puntos, a seis de los xerecistas, que el próximo sábado reciben en el Ruiz-Mateos al Melilla.