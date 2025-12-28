El BDI del Unión Baloncesto Jerez, campeones dentro y fuera de la pista

El Equipo de Baloncesto para Personas con Discapacidad Intelectual (BDI) del Club Unión Baloncesto Jerez nació en 2018 a partir de una necesidad real: ofrecer a personas con discapacidad intelectual las mismas oportunidades deportivas y sociales que a cualquier otra persona. La iniciativa surgió gracias a José María Martín Barriga y fue acogida con entusiasmo por el club, sentando las bases de un proyecto profundamente inclusivo, que desde el primer momento contó con el respaldo del Voluntariado CaixaBank, que es un programa abierto a todos los ciudadanos iniciado en 2005 y que tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad de toda España a través de actividades adaptadas a cada una de ellas.

Asun, una entrenadora con vocación

María Asunción Torreira Briceño, entrenadora del equipo tiene 45 años, se incorporó al proyecto desde sus inicios como voluntaria y, poco después, asumió la dirección del equipo. Bajo su liderazgo, el proyecto se ha consolidado notablemente: en 2020 el equipo se federó y comenzó a competir en torneos, y actualmente cuenta con tres conjuntos (dos infantiles y uno sénior) y alrededor de treinta jugadores.

Para Asun, el mayor reto diario es adaptar el entrenamiento a las capacidades y ritmos de cada jugador, fomentando la inclusión, la autoestima y el trabajo en equipo. Destaca especialmente la evolución personal y emocional de los jugadores, tanto dentro como fuera de la cancha, y momentos inolvidables como las primeras canastas o el crecimiento deportivo de jugadoras como Fátima, que ha llegado a competir a nivel nacional e internacional.

"Este proyecto exige mucho trabajo en la sombra, pero es muy gratificante ver cómo, a través del deporte, cada jugador gana confianza, habilidades y un espacio de inclusión real. Sería fantástico que en Jerez existieran más disciplinas deportivas accesibles para personas con discapacidad intelectual, de modo que cada uno pudiera elegir la que más le apasiona. Lo más bonito de este proyecto es ver cómo, con el tiempo, va creciendo entre ellos un verdadero sentimiento de equipo y de unidad", confiesa.

El equipo de balocensto lleva a cabo entrenamientos muy divertidos.

Elena, voluntaria de Caixabank

Desde la perspectiva del voluntariado, Elena Núñez, voluntaria de CaixaBank de 54 años, explica cómo su amor por el baloncesto y una simple invitación a un entrenamiento la llevaron a implicarse de lleno en el proyecto desde la pandemia en 2020. Su labor consiste en acompañar y apoyar a los jugadores durante los entrenamientos, adaptándose a sus necesidades y ayudándoles a disfrutar del deporte.

Elena subraya el enorme crecimiento de los jugadores, especialmente visible cuando las familias los ven competir por primera vez en torneos. "Es impresionante ver la evolución de nuestros chicos. Os lo quiero transmitir como una experiencia que tengo grabada a fuego en mi corazón. Los padres no asisten a los entrenamientos para que los jugadores puedan trabajar sin distracciones, por lo que muchas veces no son conscientes de lo que son capaces de lograr hasta que los ven competir en torneos federados. Nunca olvidaré el primer torneo de nuestro jugador Miguel. Su madre, desde las gradas y con lágrimas en los ojos, llamó a su marido para decirle: "Tienes que venir la próxima vez, porque no te imaginas lo que nuestro hijo es capaz de hacer en la pista. Son increíbles dentro y fuera de la cancha, formando un verdadero equipo donde nadie queda atrás".

Para ella, el voluntariado es una experiencia profundamente enriquecedora, tanto a nivel personal como emocional, y destaca el papel fundamental de Voluntariado CaixaBank, que aporta apoyo humano, recursos y oportunidades únicas para los jugadores. "Tengo la enorme suerte de trabajar en CaixaBank, una firma que apoya todas las actividades de voluntariado, que cuenta con un programa propio y que está abierto a toda la ciudadanía: empleados, familiares, clientes o cualquier persona que quiera sumarse. El papel de Voluntariado CaixaBank no se limita a aportar voluntarios al equipo, sino que también busca ampliar experiencias. Como ejemplo cercano, el pasado mes de noviembre tuvimos la oportunidad de llevar al equipo a participar en la Grada Solidaria de CaixaBank en La Línea de la Concepción, para disfrutar de un partido de la selección femenina española de baloncesto".

El gran sueño de Joaquín

Joaquín Pérez Núñez, jugador del equipo desde hace cuatro años, pone voz a todos sus compañeros. Describe al grupo como una verdadera familia, donde el compañerismo, la ilusión y el disfrute del baloncesto van más allá del resultado. Recuerda con especial emoción el Campeonato de Andalucía de 2023, en el que se proclamaron campeones, y sueña con seguir mejorando y, algún día, formar parte de la selección andaluza, inspirado por compañeras como Fátima. "Fuimos campeones en nuestra categoría de habilidades y, tras ese triunfo, ascendimos a la categoría adaptada. Fue mi primer título con el equipo y como jugador de baloncesto, y la emoción al terminar el partido y darme cuenta de lo que habíamos logrado fue indescriptible. Espero poder volver a vivir algo tan grande junto a mi equipo. Al principio, mi único objetivo era aprender a jugar sin pensar mucho más allá. Ahora, quiero mejorar cada día y, si tengo suerte, llegar a formar parte de la selección andaluza, como mi compañera Fátima, que ha tenido la oportunidad de participar en numerosos torneos nacionales. Sé que es muy difícil, pero tengo la ilusión de lograrlo algún día".

El BDI es mucho más que un equipo deportivo: es un espacio de inclusión real, crecimiento personal y convivencia, en el que jugadores, entrenadores y voluntarios demuestran que, con apoyo y oportunidades, las personas con discapacidad intelectual pueden desarrollarse plenamente y aportar un enorme valor a la sociedad.