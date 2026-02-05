Borrasca en el Linares Deportivo

Marejada en el Linares Deportivo. Luis Vera ha dimitido este jueves al frente de la entidad jiennense después de una reunión del Consejo de Administración, que ha aceptado la renuncia del que hasta ahora ha sido máximo mandatario durante los dos últimos años. Javier Vallejo, actual consejero independiente elegido por los accionistas y encargado de las relaciones institucionales, ha sido nombrado como nuevo presidente del Linares Deportivo.

Vera ha compartido una carta de despedida dirigida a la afición del Linares Deportivo. En ella, reconoce que "han sido meses intensos, exigentes y profundamente enriquecedores, en los que he tenido el honor de representar a una entidad con una historia, una afición y unos valores que merecen el máximo respeto". A su vez, subraya que asumió "el cargo con ilusión, compromiso y un profundo sentido de la responsabilidad, plenamente consciente de lo que significa este escudo para la ciudad de Linares y para todos los que sienten estos colores".

Sin embargo, Luis Vera reconoce que en su etapa al frente de la presidencia "se han tomado decisiones complejas, se han afrontado retos importantes y se ha trabajado con la única intención de defender los intereses del Linares Deportivo y garantizar su estabilidad y futuro". En ese sentido, alude como detonante final de su salida que "no siempre hay consenso en las decisiones y lejos de ser un representante meramente institucional, soy muy pasional y con vocación ejecutiva, en la que al no poder tomar decisiones finales, siento que no puedo desplegar todo mi potencial, derivado finalmente en frustración para mí y para mi familia. De esa manera, por motivos personales y familiares, y mirando la salud de los míos, doy un paso al lado para dedicar mi tiempo a lo que verdaderamente importa: a las personas que me rodean".