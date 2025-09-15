Cambio de chip para el Xerez Toyota Nimauto: llega la Copa de Rey

Toca cambio de chip. El Xerez Toyota Nimauto, tras su estreno en liga el pasado viernes con un empate a dos en el Ruiz-Mateos contra el Alchoyano, afronta este martes (21:00) en el Pabellón Municipal ante el Smurfit Westrock La Palma FS, de Tercera División, en tierras onubenses la primera eliminatoria de la Copa del Rey, una competición emocionante, en la que los azulinos han depositado ilusiones renovadas para seguir creciendo y realizar un buen papel. El pasado curso superaron una ronda, ante el Sporting Atlético Ceuta a partido único en Ceuta, y cayeron en la segunda contra el Alcalá ya a doble vuelta.

El resultado del estreno liguero y la imagen de los azulinos no dejó contentos a los técnicos ni a los jugadores, que saben que deben mejorar bastante sus prestaciones para volver a aspirar al play-off de ascenso a Segunda División en la competición doméstica y nada mejor que un nuevo encuentro para mejorar las sensaciones. Para este choque, Isco Torres pierde al goleador Álex Constantino, que se lesionó en los primeros minutos del compromiso del viernes, y se va a quedar fuera de la convocatoria por decisión técnica el guardameta Juaki.

El técnico del cuadro azulino explica sobre esta primera eliminatoria copera que "llega pronto, igual que sucedió la temporada pasada, pero la cogemos con ganas, sobre todo después del resultado del pasado sábado en nuestro debut en liga, con un resultado que no nos dejó satisfechos y quizá el juego tampoco. El equipo se vio superado en muchos momentos del partido por nuestro rival y tenemos ganas de revertir esta situación, de seguir creciendo y de hacerlo compitiendo, que es mucho mejor. La Copa tiene muchos alicientes y estamos preparando bien el partido".

La eliminatoria, bajo su punto de vista, "para nosotros es importante, ya que queremos hacer un buen papel en la Copa del Rey. Nos desplazamos a una pista para enfrentarnos a un rival que es de inferior categoría, de Tercera División, pero es uno de los gallitos del grupo 17. Este equipo el año pasado jugó la fase de ascenso y es un clásico del fútbol onubense. Es cierto que en multitud de ocasiones se ha encontrado en momentos mejores, pero es peligroso allí en su pista. El pasado sábado, sin ir más lejos, ganó 6-3 al Futsal San Juan en su debut liguero. Ellos querrán dejar una buena imagen ante su afición, así que vamos con ganas de disputar este partido, de hacer un gran encuentro para, poco a poco, ir encontrando sensaciones positivas que nos ayuden a seguir creciendo".